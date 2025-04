Siamo giunti a giovedì 3 aprile 2025 e anche per oggi dobbiamo registrare un’allerta meteo. La Protezione Civile ha diramato nella giornata di ieri un duplice avviso di criticità moderata, che tradotto significa un’allerta meteo di colore giallo, per due regioni. Nel dettaglio è stato segnalato il rischio idraulico per il Molise nel settore Litoranea, mentre il rischio idrogeologico riguarda l’Abruzzo e precisamente la zona di Pescara e del Sangro. Il maltempo e la perturbazione che ha interessato l’Italia negli scorsi giorni sta quindi piano-piano lasciando la nostra penisola e quella di oggi dovrebbe essere l’ultima giornata di allerta meteo almeno fino alla giornata di domenica.

Allerta meteo oggi, 2 aprile 2025/ Gialla per 4 regioni, dall'Abruzzo alla Puglia: le previsioni

Sulla penisola è infatti in arrivo un bel tempo diffuso da nord a sud, con un clima tipicamente primaverile che porterà a condizioni stabili senza particolari precipitazioni, se non sporadiche situazioni tutt’altro che allarmante. Per la giornata di oggi le temperature saranno miti, quindi potrebbero aggirarsi attorno ai 20 gradi su gran parte delle nostre regioni, soprattutto al centro nord e sulla Sardegna.

Allerta meteo oggi, 1 aprile 2025/ Arancione su Sicilia e Abruzzo, ecco le previsioni

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Situazione un po’ più instabile al sud, dove potrebbero verificarsi delle precipitazioni localizzate, ma come detto sopra, si tratterà di situazioni estemporanee. Questo giovedì 3 aprile 2025 si aprirà con un cielo sereno al Nord, ad eccezione di nubi più compatte sulla regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà intatta, e il clima sereno proseguirà anche in serata e nella notte.

Al centro e al sud, invece, situazione un po’ più instabile, come detto sopra, con nuvolosità in particolare in Calabria e in Cilento, dove potrebbe cadere anche un po’ di pioggia. In serata il maltempo si sposterà sull’Appennino calabrese, mentre per il resto delle regioni, anche Molise e Abruzzo raggiunte da allerta meteo, non si segnalano situazioni particolari. Da segnalare che le temperature saranno in rialzo nelle massime, mentre le minime potrebbero scendere leggermente al centro e al nord.

Allerta meteo oggi, 31 marzo 2025/ 6 regioni interessate: dalla Calabria all'Emilia Romagna

ALLERTA METEO OGGI, QUANTO DURERA’ LA TREGUA?

Il bel tempo dovrebbe proseguire anche nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 aprile, ma attenzione a quello che accadrà domenica 6 aprile, dove il bel tempo potrebbe lasciare spazio ad un clima decisamente più fresco. Dopo queste tre giornate tutto sommato primaverili, il clima cambierà bruscamente con le colonnine di mercurio che in determinate situazioni potrebbero scendere di una decina di gradi, facendo ripiombare la penisola se non in inverno in un primo autunno.

Tutta colpa di una corrente di aria più fresca che arriverà sull’Italia dal nord est dell’Europa, e che entrerà appunto nel nostro Paese attraverso i Balcani. Prima di tutto farà sentire i suoi effetti sulle regioni del nord, a cominciare dal nord, per poi spostarsi al centro e quindi al sud, andando ad investire soprattutto il versante Adriatico. Il calo delle temperature, come detto sopra, sarà sensibile, mentre la quota neve dovrebbe scendere fino a 500-800 metri sull’Appennino centrale, a conferma appunto di questo cambiamento repentino climatico.