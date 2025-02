Allerta meteo oggi: otto regioni meridionali sono osservate speciali da parte della Protezione civile

È completamente gialla – ma con criticità ovviamente di tipologia differente in base al luogo – l’allerta meteo oggi diramata dalla Protezione civile e largamente (per non dire totalmente) incentrata nel Sud della nostra penisola: da diversi giorni a questa parte – infatti – il maltempo sembra essersi abbattuto sulle regioni meridionali con particolare intensità, tanto che solamente nei giorni scorsi proprio a causa della forte pioggia le strade di Messina – che in quel momento era proprio al centro di un’allerta meteo – sono state invase dal fango proveniente dal torrente Zafferia che aveva raggiunto la sua potata massima e che si sarebbe trascinato via diverse auto posteggiate dai cittadini.

Eventi ai quali – purtroppo – assistiamo sempre più frequentemente e che rendono importante prestare la massima attenzione all’allerta meteo quotidianamente aggiornata dalla Protezione civile per cercare (per quanto possibile) di programmare i proprio spostamenti in modo da evitare ogni possibile rischio: per oggi – e verrà aggiornato nel pomeriggio – sono otto le regioni coinvolte nel rischio ‘ordinario’ di colore giallo ed includono a vario titolo l’interezza di Puglia, Campania, Molise, Abruzzo e Calabria, ma anche buona parte della Basilicata e alcune aree della Sicilia e della Sardegna.

Le previsioni meteo per la giornata di oggi: maltempo al Sud, sole al Nord

Insomma, seppur sia fortunatamente solo di colore giallo al contempo l’allerta meteo oggi coinvolge l’interezza del Sud Italia, poco abituato agli eventi climatici estremi dal punto di vista della pioggia e delle precipitazioni; mentre nel frattempo dal conto nostro ci teniamo anche a dare un’occhiata al quadro meteorologico che nelle prossime ore interesserà la nostra bella penisola, partendo dal sempre importante invito – specialmente per chi fosse nelle aree dell’allerta meteo – a valutare attentamente ogni vostro spostamento prima di mettervi alla guida o spostarvi a piedi.

Guardando – come anticipato – alle previsioni, gli esperti di ilMeteo.it parlano di un quadro che oggi sembra essere particolarmente instabile per le aree meridionali ed insulari dell’Italia, con le regioni di Campania, Puglia e Basilicata che sembrano essere il centro del maltempo; e mentre delle piogge lievi potrebbero interessare anche Abruzzo e Molise – specialmente in mattinata – l’intero Nord grazie alla persistente alta pressione dovrebbe godere di una giornata di sole con temperature che potrebbero raggiungere anche i 13 gradi.