È stata estesa a undici regioni l'allerta meteo di oggi, 3 novembre 2025: tra centro e sud attese forti precipitazioni e temporali violenti

Quella di oggi si preannuncia come una giornata particolarmente delicata dal punto di vista meteorologico con la Protezione Civile che ha esteso l’allerta meteo che abbiamo visto nella giornata di ieri a un totale di undici differenti regioni sulle quali sono attese forti precipitazioni, talvolta a carattere temporalesco, che potrebbero causare non pochi problemi ai residenti: un rischio – va detto e precisato fin da subito – che appare essere di tipo piuttosto moderato, tanto che tutte e undici le regioni in allerta meteo saranno solamente di colore giallo.

Allerta meteo oggi, 2 novembre: quattro regioni in giallo/ Le previsioni: settimana prossima torna il sole

Entrando subito nel merito delle osservazioni da parte della Protezione Civile, è interessante notare che l’allerta meteo riguarderà soprattutto le regioni Centro-Meridionali, interessate dal passaggio di un vortice ciclonico particolarmente intenso: al Nord, infatti, in allerta meteo troviamo solamente una piccola parte del Veneto (ovvero le aree del Brenta-Bacchiglione-Alpone alto e del Piave pedemontano), il solo bacino marittimo di levante della Liguria e – l’area settentrionale della Toscana, grosso modo fino a Firenze e Pisa (escluse).

Allerta meteo oggi, 31 ottobre 2025/ Gialla per 5 regioni: Halloween con pioggia e temporali

Spostandoci verso il centro, poi, troviamo da subito – sempre nel bollettino dell’allerta meteo – la totalità dell’Umbria, dell’Abruzzo, del Molise e della Puglia, buona parte delle Marche e alcune aree meridionali del Lazio il rischio temporalesco; mentre tra Calabria e Sicilia a essere interessato dall’allerta meteo saranno soprattutto i rispettivi versanti tirrenici, con rischi contemporaneamente temporaleschi e idrogeologici.

Le previsioni per le prossime ore: da domani l’allerta meteo dovrebbe passare, in vista di un paio di giorni tranquilli

Insomma, una giornata piuttosto complessa dal punto di vista dall’allerta meteo, ma – come sempre vi ricordiamo – queste osservazioni della Protezione Civile sono limitate solamente alla mattinata e al primo pomeriggio di oggi: la situazione, infatti, potrebbe evolversi rapidamente in vista di una serata più tranquilla o – addirittura – con maggiori rischi e proprio per questa ragione vi consigliamo di tenere sotto controllo (qui!) il sito ufficiale del bollettino.

Allerta meteo oggi 30 ottobre 2025/ Gialla in 8 regioni: previsioni e il bollettino per le prossime ore

Al contempo, secondo le previsioni degli esperti de ilMeteo.it la situazione pomeridiana e serale sembra essere caratterizzata da un generale miglioramento nel centro della penisola e da un inasprimento delle condizioni a sud, specialmente tra Campania, Basilicata e Puglia; mentre la nottata sarà più tranquilla per l’intera penisola in vista di un martedì – ovviamente domani – che sarà caratterizzato dal bel tempo sull’intero stivale.