Allerta meteo oggi, 3 settembre 2025: solo due regioni attenzionate ma nelle prossime ore splenderà il sole su tutta Italia grazie all'alta pressione

Anche per la giornata di oggi, mercoledì 3 settembre 2025, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo ma vi diciamo subito che si tratta degli ultimi strascichi di questa lunga fase perturbata che è iniziata praticamente due settimane fa su determinate regioni del nostro Paese, in particolare su quelle del centro e del nord. Oggi l’allerta meteo riguarda solamente due regioni, Calabria e Sicilia, ma si tratta di un rischio moderato, leggasi allerta gialla, per possibili temporali ma anche per rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta meteo oggi 2 settembre 2025: arancione Lombardia e Veneto/ Gialla in 10 regioni: bollettino maltempo

Non sono previste particolari situazioni nel nostro Paese per quanto riguarda le prossime ore, comprese le due regioni raggiunte da allerta meteo, chiaro indizio di come il maltempo degli scorsi giorni sembrerebbe aver lasciato la penisola. Secondo gli esperti meteo, infatti, ci aspettano giorni senza dubbio migliori dal punto di vista meteorologico, ma già lo si era intravisto dal pomeriggio di ieri al nord. Dopo le piogge in mattinata soprattutto in Lombardia e in generale al settentrione e al centro, le nuvole avevano lasciato spazio al sole, anche se le temperature sono rimaste piuttosto fresche. Le minime sono scese ampiamente sotto i 20 gradi (sicuramente più vicine ai 10), e anche le massime sono restate al di sotto delle medie del periodo, ma da oggi torneranno a salire portandosi verso valori più normali.

Allerta meteo oggi 1 agosto 2025: allarme temporali a Milano/ Bollettino maltempo: rischi Toscana e Romagna

Ma vediamo quali sono le previsioni meteo per le prossime ore, così come segnalato da Meteo.it, che prevede una giornata generale di sole e bel tempo da nord a sud, salvo qualche leggera nuvola sull’arco alpino ma anche sugli Appennini di Campania e Abruzzo, senza comunque essere previsti particolari fenomeni.

ALLERTA METEO OGGI, 3 SETTEMBRE 2025: LE TEMPERATURE PREVISTE

Le temperature, come detto sopra, torneranno a salire, con le massime che saranno gradevoli al nord, comprese fra i 25 e i 28 gradi centigradi, mentre al centro saranno fra i 26 e i 29, con il sud che invece oscillerà fra i 27 e i 31 gradi, comprese le isole. Una giornata quindi di caldo moderato, tipica di settembre, con temperature decisamente gradevoli da fine estate, per molti il clima migliore dell’anno in assoluto.

Allerta meteo gialla in Umbria per maltempo/ Bollettino 31 agosto 2025: oggi sole, poi tornano i temporali

Bel tempo che proseguirà anche nella giornata di domani, giovedì 4 settembre 2025, dove non è previsto (a meno di cambi di scenario) un bollettino di allerta meteo, grazie al rinforzo dell’alta pressione, tornata a farsi sentire sull’Italia e in particolare al centrosud. Tale situazione garantirà un tempo stabile e soleggiato, una “pausa” quindi dal maltempo delle ultime settimane e con le colonnine di mercurio che tenderanno appunto a tornare più vicine ai valori della media. Da segnalare oggi un po’ di vento di maestrale al sud, di conseguenza è possibile che i mari siano mossi.



ALLERTA METEO OGGI, 3 SETTEMBRE 2025: FINO A QUANDO DURERÀ IL PERIODO DI STABILITÀ?

Un’estate 2025 che sta quindi per andare in vacanza, giocandosi le sue ultime carte, e garantendo un clima sereno per i tantissimi nostri connazionali (si parla di circa 8 milioni di persone), che hanno deciso di fare le vacanze a settembre per via del caro prezzi che ha accompagnato gli ultimi tre mesi, una polemica che è deflagrata e che ha portato moltissime persone a disertare spiagge e alberghi soprattutto nei mesi di giugno e luglio, quando non si è quasi mai registrato il pienone salvo il weekend.

A questo punto la domanda sorge spontanea: fino a quanto durerà questo periodo di stabilità? Difficile dirlo ma il tempo è destinato inesorabilmente a cambiare verso le stagioni più fredde, tenendo conto che il primo di questo mese è cominciato già l’autunno dal punto di vista meteorologico. Alla luce però di questa estate 2025 particolarmente inusuale al nord, con un clima piuttosto fresco a luglio e per metà di agosto, ci aspettiamo un colpo di coda più lungo che magari possa accompagnarci con temperature gradevoli fino ad ottobre.