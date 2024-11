Dopo quella di ieri, anche oggi, sabato 30 novembre 2024, sarà un’altra giornata di allerta meteo sulla nostra penisola, anche se fortunatamente si tratta di un’allerta di colore giallo, quindi quella più lieve su una scala di tre. Come si legge sul sito di Fanpage, la Protezione Civile ha diramato un’allerta in quattro regioni a causa di una perturbazione che è arrivata proprio in queste ore sul nostro Paese e che porterà aria fredda nonché precipitazioni, anche a carattere nevoso.

Nel dettaglio l’allerta meteo di colore giallo è stata diramata per Sicilia, Abruzzo, Calabria e infine Molise, ma in generale ci saranno condizioni di brutto tempo su numerose regioni del centro sud, proprio per via di questa ondata di maltempo che interesserà lo stivale per le prossime ore. Ma vediamo nel dettaglio l’allerta meteo di oggi, sabato 30 novembre 2024, a cominciare da quella per rischio idraulico diramato per la Calabria e la Sicilia, comprese le isole Eolie.

ALLERTA METEO OGGI 30 NOVEMBRE 2024, FREDDO, NEVE E PIOGGIA SULL’ITALIA

L’allerta meteo gialla per rischio temporali, quindi con la possibilità che si verifichino rovesci “importanti”, è stata invece diramata dagli addetti ai lavori per Abruzzo, Calabria, Molise e Sicilia. Infine l’allerta meteo per rischio idrogeologico per Abruzzo, Molise, Sicilia e Calabria. La situazione più critica riguarda quindi le due regioni del sud, Sicilia e Calabria, dove ovviamente la situazione sarà attenzionata H24, ma va detto che non è stata diramata alcuna ordinanza di chiusura scuola che per questa mattina resteranno regolarmente aperte così come gli uffici pubblici.

L’allerta meteo è stata diramata, come detto sopra, per via di un’ondata di aria fredda che porterà prima di tutto freddo, con un calo sensibile delle temperature, ma anche pioggia e neve, oltre che vento, anche se, come detto sopra, le regioni del nord saranno fortunatamente risparmiate, visto che il maltempo si concentrerà prevalentemente al centro e al sud, a cominciare dalla zona adriatica.

ALLERTA METEO OGGI 30 NOVEMBRE 2024, LE PREVISIONI METEO PER LE PROSSIME ORE

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo di oggi, sabato 30 novembre 2024, a cominciare dal nord, dove il tempo sarà sereno, come precisato da Meteo.it, così come in Toscana, Sardegna e Liguria, anche se non mancheranno le note nebbie in val Padana, sia al mattino quanto durante la sera. Venti intensi invece in Emilia Romagna, ma in generale non sono previsti eventi significativi.

Al centro, invece, pioverà sin dal mattino nelle Marche, nonché in Abruzzo e in Molise, precipitazioni che proseguiranno anche per tutto il pomeriggio, e la quota neve che scenderà a 700 metri, quindi un’altitudine tutto sommato collinare. Infine le previsioni meteo per il sud, dove potrebbe piovere anche in Puglia, nonché in Sicilia e Calabria, con la quota neve che invece calerà a 1.200 metri sulla Sila. In generale, comunque, temperature in calo, con al nord che la minima sfiorerà i 0 gradi centigradi.