Allerta meteo oggi 4 agosto 2025: ultime ore di fresco sull'Italia poi dovrebbe iniziare una nuova fase di caldo, cosa ci aspetta

Sarà un’allerta meteo di colore gialla quella che è stata emessa oggi, lunedì 4 agosto 2025, per diverse regioni italiane. L’ondata di maltempo, che nel weekend si è concentrata al nord e al centro, portando pioggia, temporali, e violente grandinate in diverse zone del nostro Paese, ha fatto crollare la colonnina di mercurio, e proprio in queste ore sta transitando sull’estremo sud dello stivale, ma restando solo sulla versante adriatica.

A riguardo la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per temporali su Abruzzo, Puglia, Marche, Molise e Basilicata, e occhio anche all’allerta meteo per rischio idrogeologico, sempre di colore giallo, su Puglia, Abruzzo e Molise. Queste ultime tre saranno quindi le regioni più attenzionate, dove il maltempo la farà da padrona. Ma cosa succederà nelle prossime ore? Secondo quanto riferisce RaiNews, quella di oggi sarà una delle ultime giornate di maltempo sulla nostra penisola, andando così a chiudere un periodo molto lungo che ha visto le regioni del nord, a cominciare dalla Lombardia, vivere un luglio stranamente fresco, dopo un giugno praticamente torrido.

Al nord avremo in generale cielo sereno, con il bel tempo, anche se non è da escludere qualche residuo temporalesco al nord est, in particolare sulle Alpi. In generale sarà comunque una bella giornata un po’ ovunque, con temperature che non supereranno i 29 gradi. Milano la città più “calda”, mentre a Genova e Bologna si potrebbero raggiungere al massimo i 26 gradi, di conseguenza un clima decisamente gradevole. Per quanto riguarda le regioni del centro, come detto sopra spazio a possibili rovesci soprattutto in Abruzzo e in Molise, dove si attendono temporali. In ogni caso con il passare delle ore le nuvole lasceranno spazio al sole, ed entro la giornata l’ondata di maltempo avrà lasciato le regioni interessate.

ALLERTA METEO OGGI 4 AGOSTO 2025: PREVISIONI A CENTRO E SUD

Sul resto delle regioni del centro farà caldo ma non con afa, con il picco massimo di 32 gradi a Roma e Firenze, tipicamente le due città più calde. Infine le regioni del Sud, con le nuvole che interessano inizialmente la Puglia, e in particolare il Salento, ma senza dei fenomeni rilevanti.

Sul resto della zona clima sereno con massime di 30 gradi a Napoli e 28 a Catanzaro e Palermo: anche in questo caso temperature estremamente gradevoli. Ma attenzione, perchè a breve scatterà una rapida inversione di tendenza che farà felici gli amanti del caldo, soprattutto coloro che nei prossimi giorni partiranno per il mare, un po’ meno chi ama il fresco ed è rimasto in città. Secondo gli esperti meteo, infatti, sta per tornare l’anticiclone delle Azzorre, con un ribaltone che porterà una nuova ondata di calore, anche se con temperature che resteranno al di sotto di quelle roventi di giugno.

ALLERTA METEO OGGI 4 AGOSTO 2025: TEMPERATURE IN RIALZO DAL 7 AGOSTO

Lo “switch” avverrà in particolare da giovedì 7 agosto, con temperature che potrebbero superare i 35 gradi in molte regioni, con picchi di 38 gradi. Porterà una stabilità che dovrebbe proseguire almeno fino a ferragosto, per la gioia di tutti i vacanzieri. Quello che succederà dopo è ancora tutto da valutare, ma c’è già qualche esperto che si è spinto a dire che questa nuova ondata di calore dovrebbe durare almeno un paio di settimane, indicativamente dall’8 al 23 agosto circa, di conseguenza tutti coloro che raggiungeranno i luoghi di villeggiature nelle due classiche settimane centrali del mese, potranno dormire sonni tranquilli, o almeno queste sono le previsioni di oggi.

Vi ricordiamo che comunque il meteo è prevedibile con certezza solamente 24/48 ore prima, di conseguenza queste indicazioni ad un paio di settimane prima dagli effettivi eventi non possono essere considerate attendibili al 100%. Più certa è comunque l’inversione di tendenza, con il clima gradevole degli ultimi giorni che lascerà spazio ad un periodo più caldo, con temperature in linea con i valori medi o superiori.