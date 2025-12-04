Allerta meteo oggi, 4 dicembre 2025: la protezione civile ha diramato un avviso di criticità arancione per alcune regioni, l'elenco completo

Quella di oggi sarà una giornata di allerta meteo. La protezione civile, per questo giovedì 4 dicembre 2025, ha emesso infatti un avviso di criticità sia arancione che giallo per 5 regioni, ed ora andremo a scoprire nel dettaglio quali saranno i territori maggiormente interessati da questa nuova ondata di maltempo che sta interessando il nostro Paese e che sta portando piogge e temporali dal Nord al Sud.

Allerta meteo oggi, 1 dicembre 2025/ Pioggia attesa su tre regioni: le previsioni per le prossime ore

Cominciamo dagli avvisi principali, quelli arancione, che riguarderanno il rischio idraulico per la regione Calabria, quindi possibilità di allagamenti e inondazioni. Occhio anche al rischio temporali, di conseguenza è attesa una giornata di brutto tempo per Basilicata, Puglia e Calabria. Spazio quindi all’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, con la possibilità di frane e smottamenti, su Puglia, Calabria e Basilicata. La regione più attenzionata è quindi a mani basse quella calabrese, raggiunta da un triplice avviso di allerta meteo con moderata criticità. La protezione civile ha diramato altresì un avviso di allerta gialla per rischio idraulico in Campania, nonché in altre zone delle regioni Puglia, Calabria e Basilicata. Il rischio temporali – sempre allerta meteo gialla – riguarda Toscana, Molise e ancora una volta Basilicata e Calabria. Infine il rischio idrogeologico per Toscana e Molise, ma anche Campania e Calabria.

Bollettino neve: occhi puntati sull'Immacolata/ Le previsioni: in arrivo dal Nord-Europa una perturbazione

Alla luce di tale situazione di maltempo piuttosto avversa, alcuni Comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse e precisamente le località calabresi di San Cosmo Albanese, Longobucco, Crosia e Acri. Da segnalare scuole chiuse anche a San Giovanni in Fiore e Catanzaro per un problema con l’acquedotto. Comunicate chiusure delle scuole anche in Puglia, precisamente a Taranto (ad eccezione degli istituti dove si svolgeranno le prove del concorso) nonché a Leporano e Crispiano. Come vi ricordiamo spesso e volentieri in questi casi, i giorni di chiusura delle scuole per il maltempo non devono essere recuperati anche se l’anno scolastico dovesse chiudersi eventualmente sotto i 200 giorni di lezione, così come previsto dal Ministero dell’Istruzione.

Allerta meteo oggi, 26 novembre 2025/ Le regioni interessate e le previsioni: freddo, neve e pioggia

ALLERTA METEO OGGI 4 DICEMBRE 2025, LE PREVISIONI

Vediamo quindi quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore, cosa dobbiamo aspettarci alla luce dell’allerta meteo di cui sopra? Come detto sopra, secondo 3B Meteo pioverà su gran parte dell’Italia a cominciare dalle regioni del Nord, anche se fortunatamente le piogge saranno deboli, soprattutto su Piemonte e Lombardia, in estensione poi nel corso della giornata su Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Farà la sua ricomparsa anche la neve, ma con quota dai 1.000 metri in su.

Pioggia prevista anche in Toscana, soprattutto nella zona più a settentrione, vicino a Liguria ed Emilia, e anche in questo caso non sono da escludere nevicate sugli Appennini dai 1.400 metri in su. Dovrebbe piovere anche sull’Abruzzo, soprattutto nel pomeriggio, mentre è al Sud che si concentreranno i fenomeni più intensi, soprattutto in Puglia, dove potrebbero verificarsi dei nubifragi, così come in Molise.



ALLERTA METEO OGGI 4 DICEMBRE 2025, COSA ASPETTARCI NELLE PROSSIME ORE

La pioggia interesserà fin dal mattino anche Calabria e Sicilia, ma nel corso della giornata la situazione dovrebbe migliorare; infine qualche debole pioggia anche in Sardegna. Le temperature dovrebbero essere piuttosto stabili e “miti” rispetto solamente a una settimana fa, quando un’ondata di gelo aveva interessato la nostra penisola. Ma fino a quando durerà questa ondata di maltempo? Sempre secondo 3B Meteo potrebbe verificarsi qualche instabilità anche nella giornata di venerdì al Nord, anche se dal pomeriggio dovrebbero registrarsi delle ampie schiarite.

Situazione “nuvolosa” al Centro, con cieli pregni di nubi ma senza alcun particolare evento avverso, mentre più “frizzante” al Sud, dove anche venerdì potrebbero verificarsi qualche temporale, soprattutto sulla Sicilia e la Puglia, oltre che sul versante occidentale della Sardegna. Resta da capire infine cosa accadrà nel weekend, tenendo conto che è in programma il lungo Ponte dell’Immacolata, un fine settimana che proseguirà fino all’8 dicembre e che vedrà moltissimi italiani in viaggio: ci sarà bel tempo o questo ponte natalizio sarà pervaso dalla pioggia?