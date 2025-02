E’ di nuovo allerta meteo in Italia. La protezione civile ha diramato nella serata di ieri un nuovo bollettino in merito a condizioni meteorologiche avverse previste in alcune regioni. Vi diciamo subito che l’allerta meteo sarà comunque di colore giallo, di conseguenza parliamo di ordinaria criticità, e il maltempo riguarderà in particolare le regioni del sud. Al Meridione si stanno infatti ancora vivendo gli effetti della prima perturbazione del mese di febbraio 2025, giunta sulla nostra penisola negli scorsi giorni, e che ha portato piogge e temporali.

Ma vediamo nel dettaglio il bollettino di criticità per oggi, 4 febbraio 2025, a cominciare dall’allerta meteo gialla per rischio temporali che sarà prevista in Calabria (molteplici i settori interessati) e in Sicilia, in particolare sulle isole Eolie, il versante ionico e tirrenico e la zona nord orientale. L’allerta meteo è scattata anche per rischio idraulico, ovvero, il superamento dei livelli idrometrici critici da parte dei fiumi principali della zona, e anche in questo caso figura la Calabria nel mini elenco di regioni interessate, completate dalla Puglia.

ALLERTA METEO, IL BOLLETTINO DI CRITICITA’

Infine il dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo, sempre di colore giallo, per rischio idrogeologico, quindi la possibilità di allagamenti e inondazioni, su Calabria, Puglia e Sicilia. Ricapitolando avremo quindi allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su Calabria, poi rischio idraulico e idrogeologico sulla Puglia, e rischio temporali e idrogeologico sulla Sicilia. Non essendo stata diramata alcuna allerta meteo di colore arancione o rosso, tutte le scuole oggi saranno regolarmente aperte, e gli studenti potranno così recarsi a lezione come da calendario.

Vediamo infine quali saranno le previsioni meteo previste per oggi, 4 febbraio 2025, a cominciare appunto dalle regioni del Sud, quelle ovviamente più attenzionate, dove Meteo.it segnala un po’ di nuvolosità, anche sulle due isole maggiori, quindi Sardegna e Sicilia, con la possibilità comunque di schiarite. Dovrebbe piovere fra la Calabria e la Sicilia, quindi lungo la zona dello Stretto di Messina, mentre sul resto della nostra penisola non dovrebbero essere in programma altri particolari fenomeni.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Da segnare il ritorno della nebbia al nord, lungo la Pianura Padana, nelle prime ore del mattino e in serata, mentre le temperature, dopo il clima mite degli scorsi giorni, sono date in calo sia al centro che al nord, con le minime che raggiungeranno gli zero gradi e con la possibilità quindi di gelate. Le massime invece non subiranno variazioni.

Infine le previsioni meteo di domani, 5 febbraio 2025, con possibilità di piogge ancora fra Calabria e Sicilia a causa della nuvolosità residua. Sul resto del nostro Paese, invece, splenderà un bel sole con il cielo che sarà poco nuvoloso e sereno. Anche per domani non sono da escludere nebbie e gelate al mattino al nord, in particolare fra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, con le temperature che non dovrebbero subire grandi variazioni.