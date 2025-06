La giornata di mercoledì 4 giugno inizia con un’allerta meteo oggi che riguarda diverse zone del Nord Italia, dove la pioggia continua a cadere con insistenza da ore e i temporali non accennano a diminuire; il bollettino ufficiale comunica un’allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e forti rovesci in Veneto, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, ma il quadro generale ci invita a prestare attenzione anche in quelle aree che per ora sembrano tranquille.

In Veneto, in particolare nelle zone dell’Adige-Garda, dei Monti Lessini e del Basso Adige, è indicata una criticità legata ai corsi d’acqua che stanno ricevendo accumuli importanti, mentre in Piemonte l’allerta meteo oggi riguarda vaste aree collinari e prealpine – come le Valli Orco e Lanzo o la Val Sesia – dove i terreni già fragili rischiano di smottare con facilità, specialmente in prossimità di scarpate o strade secondarie.

In Lombardia, la pioggia intensa durante l’allerta meteo oggi si concentra sulle zone tra Valchiavenna e il Lario, interessando anche le Prealpi Varesine, e proprio qui si raccomanda la massima prudenza alla guida, perché la visibilità è ridotta e il fondo stradale è scivoloso, mentre in Trentino Alto Adige, e in particolare nella provincia di Bolzano, le precipitazioni non danno tregua e i piccoli torrenti potrebbero ingrossarsi nelle prossime ore; suggeriamo, dunque, di limitare gli spostamenti non essenziali e di consultare con frequenza gli aggiornamenti in tempo reale.

Allerta meteo oggi: come comportarsi nelle regioni coinvolte per evitare rischi e disagi nelle prossime ore

L’allerta meteo oggi non deve essere sottovalutata perché, anche se è indicata come ordinaria, i disagi possono essere diversi, soprattutto per chi vive in zone a rischio o deve mettersi in viaggio in aree montane o vicine a corsi d’acqua; quando si parla di allerta gialla si tende a pensare che sia un segnale debole, ma in realtà significa che sono possibili smottamenti, allagamenti e problemi alla circolazione, anche improvvisi.

Per questo motivo raccomandiamo, soprattutto nelle aree di Piemonte e Lombardia già colpite in passato da fenomeni simili, di evitare gli spostamenti inutili, di mettere in sicurezza cantine e seminterrati e di segnalare subito eventuali problemi alla Protezione Civile o ai Vigili del Fuoco; l’allerta meteo oggi vale fino a tarda sera e potrebbe essere estesa anche a domani in alcune zone, quindi è importante seguire le comunicazioni ufficiali e restare informati tramite le fonti ufficiali, soprattutto in caso di nuove piogge improvvise o temporali intensi.

Nel frattempo, suggeriamo di non sostare sotto alberi o vicino ad argini, e di tenere d’occhio le strade comunali che passano tra boschi e pendii, perché in molti casi sono le prime a diventare impraticabili; restare cauti durante l’allerta meteo oggi è il modo migliore per evitare problemi, perché anche se il cielo sembra aprirsi per qualche ora, basta poco per far tornare l’acqua a scendere con forza, e con essa i rischi.