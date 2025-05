Torna l’instabilità atmosferica sul Nord Italia in questa domenica 4 maggio, con l’arrivo di una nuova perturbazione che ha spinto la Protezione civile a diffondere un’allerta meteo oggi di livello giallo per rischio temporali e idrogeologico su ampie porzioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, le quattro regioni maggiormente esposte a fenomeni intensi, rovesci diffusi e criticità dovute all’accumulo delle piogge e alle conseguenze sul territorio: le aree più interessate sono quelle pianeggianti e montane.

In Lombardia sono sotto osservazione dall’allerta meteo oggi Milano e il nodo idraulico che interessa anche il Seveso e il Lambro, così come Valcamonica, le Prealpi varesine, il Lario e le Orobie bergamasche: qui ci aspettiamo temporali a partire dalla tarda mattinata con possibilità di grandinate e colpi di vento, fenomeni che – uniti a scariche elettriche frequenti – raccomandano estrema prudenza in particolare nei centri abitati e nelle aree verdi.

Anche in Emilia-Romagna – specialmente tra le pianure modenesi, reggiane e bolognesi – l’allerta meteo oggi merita attenzione, così come sulla costa ferrarese e nelle zone interne tra Piacenza e Parma, territori spesso colpiti da eventi brevi ma intensi: suggeriamo, in queste ore, di evitare gli spostamenti non indispensabili nelle fasce orarie più a rischio e di non sostare in prossimità di corsi d’acqua o aree depresse, come sottopassi o scantinati, particolarmente vulnerabili in caso di rovesci intensi.

Allerta meteo oggi, i nostri consigli per affrontare la giornata di maltempo con attenzione e buon senso

L’allerta meteo oggi coinvolge anche il Veneto e il Piemonte, due regioni che possono vivere situazioni molto diverse nel giro di pochi chilometri come nei bacini del Livenza, del Piave e del Brenta, oppure alla pianura torinese e alle valli del Sesia e del Cervo, dove il rischio principale è quello idrogeologico: smottamenti, allagamenti e fiumi in crescita rapida richiedono attenzione soprattutto nei tratti montani dove l’acqua può scendere a valle con velocità.

Le previsioni meteo spiegano che l’allerta meteo oggi è provocata da una una “fetta” d’aria più fredda che si incontra con le correnti caldo-umide in del Mediterraneo generando così la formazione di temporali violenti, a carattere localizzato, che possono causare danni anche laddove il cielo sembra sereno poco prima.

A Milano, il Comune ha diffuso indicazioni precise per l’allerta meteo oggi: evitare soste sotto alberi, impalcature, dehors e tende, mettere in sicurezza balconi e terrazzi rimuovendo oggetti leggeri o potenzialmente pericolosi, prestare attenzione a eventi all’aperto o a manifestazioni che potrebbero non essere sospese in tempo utile. L’ allerta meteo oggi di livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico non va sottovalutata in quanto richiama la necessità di adottare comportamenti consapevoli per proteggere se stessi, gli altri e il territorio in cui viviamo.