Un repentino cambio di scenario climatico spezza l’illusione di una primavera già estiva, trasformando cieli sereni in un quadro di nubi dense, tuoni e pioggia battente e l’allerta meteo oggi, lunedì 5 maggio, si fa particolarmente preoccupante per Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana: qui il colore arancione indica l’arrivo di forti temporali, rischio idraulico e dissesto idrogeologico.

In Emilia-Romagna, le zone dell’alta collina e montagna romagnola – insieme all’Appennino piacentino, parmense e bolognese – sono esposte a rovesci intensi nell’allerta meteo oggi, con possibilità di esondazioni e frane; in Toscana, aree come la Valdichiana, il Mugello, la Versilia e le aree collinari circostanti affrontano situazioni simili mentre Milano si trova a monitorare con attenzione il Nodo Idraulico – un punto sensibile in caso di forti piogge – in Lombardia le preoccupazioni per l’allerta meteo oggi si estendono anche alle Prealpi e alle Orobie bergamasche, già provate da precedenti episodi di maltempo.

L’allerta meteo oggi non si limita però al solo colore arancione: il giallo – meno grave ma comunque da non sottovalutare – coinvolge Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Liguria, parte di Piemonte, Marche e Lazio, regioni che potrebbero subire conseguenze, soprattutto dove il terreno non ha avuto tempo di assorbire le ultime piogge.

Allerta meteo oggi: consigli pratici e raccomandazioni per la sicurezza

Alla luce di una situazione così complessa – e in rapida evoluzione – l’allerta meteo oggi raccomanda comportamenti prudenti e consapevoli, in particolare nei territori più esposti: è opportuno evitare i pressi di fiumi gonfi o sottopassi soggetti ad allagamenti, limitare gli spostamenti non essenziali in zone collinari e montane, e mettere in sicurezza oggetti esterni come sedie, vasi o ombrelloni, che potrebbero diventare pericolosi se trascinati dal vento.

Le autorità milanesi consigliano di non sostare nei pressi di alberi o cantieri – zone ad alto rischio in caso di forti raffiche – mentre in Toscana ed Emilia-Romagna (le regioni al momento più colpite dall’allerta meteo oggi) è fondamentale consultare frequentemente i canali ufficiali della Protezione Civile per ricevere aggiornamenti precisi e tempestivi e anche nei territori con codice giallo, come Umbria e Veneto, è raccomandato muoversi con attenzione lungo strade secondarie – spesso soggette a smottamenti – e verificare la stabilità di terrazzamenti o muretti.

Un altro consiglio utile: evitare l’utilizzo di dispositivi elettronici durante i temporali; avere a portata di mano una torcia, una radio e i numeri di emergenza e rimanere informati attraverso fonti attendibili dove l’allerta meteo oggi viene aggiornata costantemente in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.