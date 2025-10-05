È stato aggiornato il bollettino sull'allerta meteo della Protezione civile: a causa della pioggia, oggi saranno sei le regioni potenzialmente a rischio

Nonostante l’ultima settimana sia stata piuttosto tranquilla dal punto di vista delle precipitazioni, oggi – ovviamente domenica, il 5 ottobre 2025 – secondo la Protezione Civile si tornerà a parlare di allerta meteo, concentrata in particolare su sei regioni del nostro “stivale” e di colore – fortunatamente – solo giallo: a dirlo, naturalmente, è il consueto bollettino sull’allerta meteo che è stato diramato nel primo pomeriggio della giornata di ieri e che sarà aggiornato la prossima volta attorno alle 15 odierne.

Partendo proprio dal bollettino sull’allerta meteo, secondo le osservazioni della protezione civile saranno – appunto – sei le regioni a rischiare possibili criticità a causa delle piogge in questa domenica: in particolare si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Puglia e Sicilia grosso modo sui loro versanti adriatici, tirrenici e ionici ma non nei rispettivi entroterra; con un’allerta gialla che parla di criticità idrauliche (solo sul territorio calabrese), temporalesche (a esclusione del Friuli) e idrogeologiche.

Insomma, l’allerta meteo di oggi interesserà solamente sei regioni in poche delle loro aree e mentre restiamo in attesa di poter scoprire come verrà aggiornato il bollettino (e cliccando qui potete trovarlo facilmente, in modo da poterlo rapidamente consultare all’occorrenza) possiamo dare un’occhiata alle previsioni per farci un’idea del meteo delle prossime ore: secondo gli esperti di ilMeteo.it, infatti, dopo la mattinata di piogge in quelle aree e – più in generale – nell’intero Sud, la situazione dovrebbe migliorare progressivamente.

Un miglioramento, precisano gli esperti, che verso sera si farà nuovamente peggioramento su Puglia, Calabria e Sicilia sulle quali – probabilmente – potrebbe essere estesa l’allerta meteo della Protezione Civile; mentre di interessante c’è da notare che da domani è attesa la cosiddetta “ottobrata”: si tratta di quel fenomeno per cui le temperature nel corso di ottobre si alzano leggermente sopra alla media stagionale per alcuni giorni con picchi attesi attorno ai 26 gradi tra martedì e giovedì nelle aree delle valli alpine.