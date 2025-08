Diramata per la giornata di oggi, mercoledì 6 agosto 2025, una nuova allerta meteo: osservata speciale soprattutto la Lombardia, per il rischio temporali

Con le previsioni che da tempo pronosticano il ritorno del “grande caldo africano”, quella di oggi sembra essere un’altra giornata di allerta meteo, con la Protezione civile che punta i riflettori esclusivamente su di una regione e gli esperti meteorologi che parlano anche di altri tre territori – oltre a quello indicato dalla Protezione – che rischiano di trovarsi al centro di violenti piogge, talvolta a carattere temporalesco e accompagnate anche da possibili grandinate.

Partendo proprio dal parare della Protezione civile, è utile dire che per le prime ore di questo mercoledì 6 agosto 2025, l’allerta meteo riguarderà (appunto) solamente la Lombardia: dalle osservazioni, infatti, l’intero territorio regionale – a esclusione di quello chiamato Alta Valtellina, corrispondente al “cornino” a Nod-Est del territorio meneghino – sarà soggetto a un rischio “ordinario” per i possibili temporali che potrebbero svilupparsi corso delle prossime ore.

Complessivamente, anche se attualmente l’allerta meteo riguarda solamente la Lombardia, è utile ricordare che attorno alle ore 15 la cabina di regia della Protezione civile si riunirà per aggiornare il bollettino giornaliero e in quel momento potremo sapere se i rischi nel pomeriggio saranno estesi anche ad altre regioni: in tal senso, il consiglio è quello di tenere d’occhio il bollettino ufficiale (che potete trovare a questo link) per rimanere sempre aggiornati sui possibili sviluppi.

Le previsioni per le prossime ore: oltre all’allerta meteo della Protezione civile, le piogge potrebbe colpire tutta la fascia settentrionale

Insomma, per ora la giornata odierna sembra essere piuttosto tranquilla dal punto di vista dell’allerta meteo anche perché nella “gialla” Lombardia si parla solamente si rischi per lo sviluppo di temporali, senza che ci siano anche allerte per gli eventuali problemi geologici o idrogeologici; mentre a pensarla in modo sensibilmente differente sulle aree di allerta meteo sono soprattutto gli esperti meteorologi che in queste ore hanno diramato le loro previsioni.

Rivolgendoci – per esempio – al sito ilMeteo.it, è utile ricordare che (pur confermando l’allerta meteo sulla Lombardia), si parla anche del possibile sviluppo di temporali sulle aree orientali del Pimonte, sul Trentino e sul Veneto: le precipitazioni saranno concentrate soprattutto nel corso del pomeriggio e potrebbero anche svilupparsi possibili grandinate; e mentre in serata i fenomeni dovrebbero attenuarsi e spostarsi sull’Emilia, sul resto del territorio italiano sarà il sole a fare da padrone con un lieve aumento delle temperature che – a partire da domani – torneranno a essere africane.