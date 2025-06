Allerta meteo oggi – venerdì 6 giugno 2025 – in Lombardia, dove la giornata si apre sotto cieli carichi di nuvole, con un’allerta gialla diffusa dalla Protezione Civile che riguarda Valchiavenna, Lario e le Prealpi occidentali, tre aree che già nelle settimane scorse hanno dimostrato quanto la pioggia, anche se non violenta, possa creare disagi soprattutto quando arriva dopo giorni di terreno già zuppo e fiumi in piena, per cui si tratta di una situazione definita “di ordinaria criticità” ma che in realtà, per chi vive nelle zone interessate, può significare molto di più: piccoli smottamenti, strade interrotte, ruscelli che si gonfiano in fretta e, proprio per questo, conviene non abbassare la guardia.

In queste ore di allerta meteo oggi ci si aspetta rovesci sparsi ma insistenti, che potrebbero concentrarsi in brevi momenti con una certa intensità e che potrebbero causare accumuli d’acqua, quindi vi consigliamo di prestare attenzione fin da subito, soprattutto se ci si deve spostare in macchina lungo strade secondarie o percorsi in collina o montagna.

Data l’allerta meteo oggi in corso, non è il momento di prendere scorciatoie o avventurarsi in tratti poco battuti e, anche se erano in programma passeggiate o attività all’aperto, sarebbe opportuno rimandare, in quanto, il tempo è incerto e i versanti, già appesantiti, potrebbero cedere inaspettatamente, per cui seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile è sempre utile e sapere cosa sta accadendo nei dintorni ci aiuta a muoverci con maggiore sicurezza.

Allerta meteo oggi: come comportarci nelle zone a rischio tra Valchiavenna e le Prealpi

Allerta meteo oggi in particolare in zone come la Valchiavenna – con le sue strade tortuose e i versanti ripidi – dove il rischio di frane o piccole colate di fango è concreto e spesso arriva senza preavviso e lo stesso vale per l’area del Lario, dove la pioggia può accumularsi in breve tempo causando allagamenti o rendendo difficili gli spostamenti in alcune frazioni più isolate, mentre le Prealpi occidentali, da sempre sensibili a questo tipo di fenomeni, possono essere colpite anche solo dopo una notte di pioggia continua, provocando criticità nei sottopassi, nei sentieri di montagna e in alcuni comuni.

Anche se si parla di un’allerta meteo oggi di livello giallo, non dobbiamo sottovalutarla e, pertanto, suggeriamo di controllare la situazione prima di uscire.