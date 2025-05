Un’ampia area del territorio nazionale è coinvolta nell’allerta meteo oggi – 6 maggio 2025 – con diverse criticità che richiedono attenzione: in Lombardia – in particolare nelle zone dei Laghi e delle Prealpi Varesine – è attiva un’allerta arancione per rischio idrogeologico, mentre in Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e altre regioni si segnala un’allerta gialla per rischio idraulico, temporali e altri pericoli legati al dissesto del terreno.

Le condizioni critiche – dovute a precipitazioni intense e venti forti – coinvolgono sia le aree montane sia quelle costiere: possibili smottamenti, esondazioni localizzate, caduta di alberi e ridotta visibilità sui tratti stradali più esposti rappresentano rischi concreti e per questo suggeriamo di evitare spostamenti non necessari nelle zone segnalate, soprattutto nelle prossime 24-48 ore ed è poi fondamentale monitorare i canali ufficiali della Protezione Civile e dei comuni, per ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’allerta meteo oggi.

Nello specifico, l’allerta meteo oggi riguarda il versante tirrenico e ionico meridionale della Calabria, dove i temporali potrebbero generare improvvisi accumuli d’acqua mentre in Emilia-Romagna le problematiche si concentrano sulla bassa collina piacentino-parmense, la costa romagnola e le aree montane del crinale appenninico con possibili rigonfiamenti dei corsi d’acqua minori: in Friuli Venezia Giulia, i bacini dell’Isonzo e del Livenza richiedono particolare attenzione e lo stesso vale per il nodo idraulico di Milano e per la pianura veneta.

Allerta meteo oggi: consigli pratici e aree più a rischio

Oltre alle precauzioni generali sull’allerta meteo oggi – come mettere in sicurezza oggetti esterni, verificare lo stato degli scarichi e dei tombini e mantenere carichi i dispositivi elettronici – è fondamentale considerare le aree fragili ad esempio in Abruzzo, i bacini del Sangro e dell’Aterno sono sotto osservazione per possibili frane, in Campania, la Penisola sorrentino-amalfitana e l’area vesuviana potrebbero subire danni dovuti a fulmini, grandine e raffiche di vento improvvise e in Liguria, Marche e Umbria, l’allerta meteo oggi impone particolare attenzione ai tratti stradali vicini a fossi, ruscelli e torrenti in quanto – durante i temporali più violenti – questi corsi d’acqua potrebbero trasformarsi in pericolosi canali di piena.

Raccomandiamo, inoltre, di predisporre kit di emergenza domestici – torce, batterie di riserva, scorte alimentari e d’acqua – soprattutto per chi vive in zone isolate, come le Prealpi lombarde, l’Appennino tosco-emiliano o alcune aree interne della Basilicata; per le regioni del Centro-Nord, come Piemonte e Lombardia occidentale, il focus dell’allerta meteo oggiresta sui bacini fluviali minori e sulle aree agricole vulnerabili per il deflusso delle acque (in Veneto, i principali corsi d’acqua come il Piave e il Tagliamento richiedono monitoraggio con possibili chiusure temporanee degli argini e delle strade vicine).

Non vanno dimenticate le isole minori: dalle Eolie alle Pelagie, passando per Pantelleria e Ustica, l’allerta meteo oggi include anche venti forti e mareggiate lungo le coste con il rischio di blocco dei collegamenti marittimi e in questi casi, è opportuno rimandare ogni uscita in mare e attenersi alle indicazioni delle Capitanerie di porto.