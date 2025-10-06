Nella giornata di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, secondo la Protezione Civile sono due le regioni in allerta meteo: le previsioni per le prossime ore

Dopo i (fortunatamente lievi) disastri causati nella giornata di ieri dal maltempo, anche in questa giornata di lunedì 6 ottobre 2025 la Protezione Civile ha ritenuto necessario aggiornare il bollettino sull’allerta meteo coinvolgendo complessivamente solo due regioni che nelle prossime ore dovrebbero andare incontro a rischi definiti “ordinari”, associati – ovvero – al colore giallo che rappresenta quello minimo; mentre secondo le previsioni – e ci torneremo dopo – all’allerta meteo presto si sostituirà un periodo di generale stabilità e beltempo.

Allerta meteo oggi, 5 ottobre 2025/ 6 regioni in giallo: nei prossimi giorni attesi aumenti di temperatura

Partendo, però, dal bollettino sull’allerta meteo della Protezione Civile – che, come sempre, vi invitiamo a consultare cliccando su queste parole, soprattutto dopo l’aggiornamento giornaliero che verrà fatto attorno alle ore 15 – dobbiamo dirvi che le regioni coinvolte saranno due: da un lato l’interezza della Puglia e dell’altro la “punta” Nord-Est della Sicilia e, in particolare, le aree definite Nord-Orientale e Centro-Settentrionale, i versanti tirrenico e ionico e, infine, le isole Eolie.

Allerta meteo oggi, 28 settembre 2025/ Tre regioni a rischio: le previsioni per la prima settimana di ottobre

Le previsioni dei prossimi giorni: attesa l’ottobrata che dovrebbe spazzare via (per qualche giorno) l’allerta meteo

Insomma, sempre essere – almeno per ora, ma dovremo stare a vedere cosa succederà dopo l’aggiornamento pomeridiano con il quadro che potrebbe cambiare repentinamente – una giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista dell’allerta meteo, ma al di là delle regioni sotto osservazione da parte della Protezione Civile, secondo le previsioni degli esperti meteorologi in queste ore di lunedì 6 ottobre il maltempo dovrebbe coinvolgere in generale buona parte del Sud della nostra penisola.

Allerta meteo oggi, 27 settembre 2025/ Arancione per Lombardia, gialla per altre 5 regioni: il bollettino

L’attuale responsabile dell’allerta meteo – si legge sul portale ilMeteo.it – sembra essere una perturbazione nordatlantica che nei prossimi giorni dovrebbe abbandonare la nostra penisola, lasciando spazio a un nuovo anticiclone che riporterà il beltempo su tutto il paese: il fenomeno – noto come “ottobrata” -, peraltro, porterà con sé anche un generalizzato aumento delle temperature che nelle città tendenzialmente più calde (dal Lazio in giù) arriveranno fino a 25 gradi già a partire dal prossimo mercoledì; mentre l’ipotesi è che l’anticiclone ci lascerà prima del fine settimana che potrebbe essere nuovamente all’insegna del maltempo.