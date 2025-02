Torna l’allerta meteo in Italia. Dopo alcuni giorni relativamente di tempo stabile e di “tregua”, per la giornata di oggi, venerdì 7 febbraio 2025, la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo su alcune regioni, a causa del maltempo che riguarderà la nostra penisola nelle prossime ore. In particolare, come segnalato da Meteo.it, giungerà sull’Italia una doppia perturbazione che porterà piogge al sud e sulle isole maggiori, ma anche neve, probabilmente fino a quote basse, sulle regioni del nord, in particolare a nord ovest, del centro.

Tutta colpa dell’ingresso nel nostro Paese di un flusso di aria fredda proveniente dal nord Europa che farà abbassare le temperature, soprattutto al settentrione, favorendo così delle abbondanti nevicate soprattutto sul settentrione. Vediamo quindi gli avvisi di allerta meteo emanati in queste ore dal dipartimento di Protezione Civile, con un avviso di colore giallo riguardante la Puglia, la Calabria, la Sicilia e infine la Basilicata, quindi tutte regioni del meridione.

ALLERTA METEO, I RISCHI PER 4 REGIONI

L’allerta meteo per le quattro regioni riguarda tutti i tre i rischi principali, e precisamente il rischio idraulico su alcuni settori della Calabria, quindi il rischio temporali, con la possibilità di piogge e rovesci, su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Infine il rischio idrogeologico, ovvero la possibilità che si verifichino frane e allagamenti (rischio sempre moderato ricordiamo), su Calabria, Puglia e Sicilia.

Non essendo stato diramato alcun avviso di allerta meteo di colore arancione o rosso, non sono previste chiusure di scuole o di uffici pubblici, di conseguenza ci sarà una situazione di completa normalità da questo punto di vista. Ma vediamo cosa aspettarci nelle prossime ore, quindi quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, 7 febbraio 2025. E’ in arrivo un periodo di clima rigido che come detto sopra interesserà principalmente le regioni del nord e che si farà sentire in particolare nella notte fra oggi e domani, sabato 8 febbraio 2025.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Oggi potrebbe piovere in particolare in Toscana ma anche nelle suddette regioni raggiunte da allerta meteo. In serata poi la pioggia si estenderà anche al nord ovest, al Lazio e alla Sardegna. Inizierà a nevicare sull’Appennino della Liguria, con una quota neve possibile già da 500 metri, e le temperature scenderanno gradualmente, soprattutto al centro nord e nelle massime.

Una giornata che farà da preambolo a quello che potrebbe accadere domani, sabato 8, quando sono attese nevicate soprattutto in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, ma anche Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, causa aria polare in arrivo dalla Francia, che farà crollare le colonnine di mercurio. Non sono da escludere nevicate anche a quota molto basse soprattutto in Piemonte, nelle province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. In Lombardia, invece, probabili nevicate sui rilievi montuosi o al massimo a quota collinare: Milano non verrà imbiancata neanche quest’anno, forse…