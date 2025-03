Dopo diversi giorni di tranquillità torna l’allerta meteo in Italia. Nelle scorse ore la protezione civile ha diramato diversi avvisi di criticità in varie zone della nostra penisola in vista della giornata di oggi, venerdì 7 marzo 2025. Sull’Italia è arrivata una nuova perturbazione che porterà maltempo, quindi piogge e temporali soprattutto al sud e al centro.

Ma vediamo nel dettaglio il bollettino delle criticità a cominciare dalla Sicilia per cui la protezione civile ha diramato un’alleata di colore arancione per rischio temporali, precisamente sui settori nord orientali e il versante ionico. Allerta meteo arancione anche per rischio idrogeologico, quindi la possibilità che si verifichino degli allagamenti e delle inondazioni, sempre in Sicilia è sempre sugli stessi settori dell’isola.

Allerta meteo, la situazione prevista per le prossime ore

Sempre per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per rischio temporali per le regioni Calabria e Sicilia, nonchè per rischio idraulico. Allerta meteo gialla anche per rischio idrogeologico sempre sulle stesse regioni, ed inoltre l’allerta meteo gialla riguarderà anche la regione Sardegna, ma solo per rischio idrogeologico.

Alla luce del l’allerta meteo di colore arancione in Sicilia oggi saranno diversi i comuni che terranno le scuole chiuse, di conseguenza molto studenti passeranno questo venerdì sette marzo a casa, esonerati dalle lezioni. Ma quali saranno le previsioni meteo per la giornata odierna, che clima dobbiamo aspettarci alla luce di tale allerta meteo?

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Secondo quanto riferito dagli esperti di Meteo2 sulla nostra penisola è in arrivo una perturbazione che farà peggiorare il tempo in diverse regioni d’Italia rispetto alla tendenza di questi ultimi giorni. Saranno possibili in particolare piogge anche sotto forma di temporali e rovesci sulla Sardegna, in particolare nella zona a sud est ma anche nella Sicilia orientale e meridionale. Stessa situazione anche sulla Calabria, in particolare la zona meridionale e quella che si affaccia sul mar Jonio.

Di fatto nelle tre regioni raggiunte da allerta meteo dovrebbe verificarsi una giornata di maltempo dove chi vorrà uscire dovrà portarsi per forza di cose l’ombrello. Per quanto riguarda le regioni del nord, invece, non sono previsti eventi significativi, di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da un clima asciutto con un cielo sereno fin dal mattino, alternato a delle nuvole che comunque non causeranno delle piogge ne tanto meno dei temporali. Da registrare comunque le temperature massime in calo rispetto ai valori primaverili negli ultimi giorni, mentre le minime saranno stabili. Situazione molto simile al centro, dove comunque potrebbero verificarsi delle deboli piogge ma solo in serata nel Lazio, in Toscana e in Abruzzo, eventi comunque non significativi. Anche in questo caso avremo temperature massime in calo mentre le minime saranno in calo.