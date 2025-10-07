Nuova giornata di allerta meteo quella di oggi, 7 ottobre 2025: la protezione civile ha emesso un avviso per la regione Puglia, ecco i dettagli

Quella di oggi sarà una nuova giornata di allerta meteo. Così come avvenuto ormai da giorni, anche per oggi, martedì 7 ottobre 2025, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo. Va precisato che si tratta di una previsione di moderata criticità, quindi un’allerta gialla, ma in ogni caso gli addetti ai lavori prevedono una situazione di maltempo che dovrà essere monitorata con attenzione.

L’unica regione a essere interessata oggi da allerta meteo è la Puglia, che su quasi tutta la sua superficie è appunto interessata da un’allerta meteo per rischio temporali, nonché per rischio idrogeologico. Le zone maggiormente interessate saranno quelle del Gargano, del Tavoliere, le isole Tremiti, la zona adriatica, il bacino del Lato, quello del Lenne e molte altre ancora. Perché la Protezione Civile ha deciso di emettere questo avviso di allerta gialla?

Nelle prossime ore non sono da escludere dei temporali in Puglia, a causa degli strascichi della perturbazione che ha portato piogge sulla zona adriatica e sul Sud della nostra penisola. Saranno quindi le ultime ore di brutto tempo di questa nuova ondata, con gli amici della Puglia che potrebbero quindi vivere una giornata di passione, costretti a uscire di casa con l’ombrello. Alla luce di questa allerta meteo ci domandiamo quali saranno le previsioni per le prossime ore, dove in generale la situazione sarà decisamente positiva. Al Nord, ad esempio, splenderà il sole e il clima sarà sereno o comunque poco nuvoloso, sulla falsariga di quanto già avvenuto nella giornata di ieri.

ALLERTA METEO, COSA ASPETTARCI DAL METEO?

In generale, il meteo sarà gradevole, con un sole piuttosto mite, anche se i venti saranno freschi, tipici di questo periodo autunnale. Qualche possibile annuvolamento nelle zone delle Alpi e delle Prealpi, così come sulle zone interne delle regioni centrali, ma nessun fenomeno significativo è atteso all’orizzonte. Nuvole più marcate nelle Marche e in Abruzzo, dove non è da escludere anche qualche precipitazione, comunque in esaurimento con il passare delle ore.

Infine, le regioni del Sud, dove la pioggia sarà probabile in Puglia – come del resto già si poteva intuire dall’allerta meteo – ma anche in Molise, Basilicata e nella zona orientale della Sicilia. Ma occhio a quello che succederà da domani, mercoledì 8 ottobre, e quindi giovedì 9 ottobre, quando sulla nostra penisola giungerà la cosiddetta “ottobrata”, ovvero una sorta di “estate del mese di ottobre”. Tutto merito della solita alta pressione, il nemico numero uno per chi odia il caldo, che si stabilirà vicino all’Italia, rendendo il clima stabile e piuttosto caldo per la media del periodo.



ALLERTA METEO, STA PER ARRIVARE L’OTTOBRATA

Le temperature tenderanno infatti a rialzarsi dopo i valori quasi invernali (soprattutto nelle minime) di questi ultimi giorni, con giornate in cui splenderà il sole e durante le quali sarà gradevole stare all’aria aperta. Non ci resta quindi che attendere l’arrivo di quest’aria più mite e umida, che ci permetterà di godere del sole e di un clima sereno. Attenzione, però, perché non tutti i nostri connazionali avranno questa fortuna, visto che sulle regioni del versante adriatico la situazione sarà sicuramente più fresca e meno mite; anche altre zone, come la Sardegna, saranno attraversate da una fase sicuramente più incerta, dove non saranno da escludere nuove perturbazioni e maltempo.

Vedremo quello che succederà, quindi, ma prima di congedarci un’ultima curiosità: cosa significa ottobrata? Il termine deriva dalle giornate di ottobre in cui i Romani erano soliti fare gite fuori porta per godersi, appunto, un clima insolitamente mite. Era in voga in particolare durante il XIX secolo e, con il passare degli anni, il termine è stato esteso a tutta Italia ogniqualvolta, appunto, si verificano situazioni di caldo anomalo a ottobre.