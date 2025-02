Quella di oggi sarà una nuova giornata di allerta meteo su diverse regioni dell’Italia, a cominciare dalla zona del meridione. Sono infatti quattro le regioni che sono finite sotto l’attenzione della Protezione Civile a causa di una perturbazione che interesserà appunto in particolare il sud Italia e che potrebbe portare delle piogge e dei temporali anche a carattere intenso.

Ma vediamo nel dettaglio il bollettino di criticità diramato in queste ore dagli addetti ai lavori, a cominciare dall’allerta arancione, il secondo grado fra i tre previsti (gli altri due sono giallo e rosso), che riguarderà le regioni Calabria e Sicilia. Entrambe le regioni saranno interessate dal rischio idraulico, dal rischio temporali e infine dal rischio idrogeologico, quest’ultimo, legato alla possibilità che i fiumi e i corsi d’acqua superino il livello di guardia, causando quindi degli allagamenti. Diverse le zone della Calabria interessate dall’allerta arancione, mentre la Sicilia sarà attenzionata soprattutto nella zona nord orientale e in quella ionica.

ALLERTA METEO OGGI, LE REGIONI RAGGIUNTE DA ALLERTA GIALLA

Attenzione anche all’allerta gialla, che è stata invece diramata per quattro regioni, precisamente le due sopracitate, leggasi Calabria e Sicilia, oltre alla Sardegna e alla Toscana. Calabria e Sicilia saranno interessate ancora una volta dal rischio idraulico, temporali e idrogeologico, mentre la Sardegna e la Toscana solo dal rischio idrogeologico.

Alla luce di tali avvisi di allerta meteo e tenendo conto di una situazione meterologica avversa, già alcuni comuni hanno diramato la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, sabato 8 febbraio 2025, di conseguenza quegli studenti che vanno a scuola anche di sabato potranno restare a casa. Diversi i comuni della Calabria, a cominciare dalla provincia di Catanzaro, con tanto di avviso del sindaco pubblicato sui social. Va comunque ricordato che qualora la vostra scuola dovesse tenere chiuso, vi arriverà una comunicazione in tempo, molto probabilmente via smartphone, ad esempio nelle chat scolastiche o via e-mail, o ancora, tramite il registro di classe.

ALLERTA METEO OGGI, ECCO LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Ma vediamo quali sono le previsioni meteo per la giornata odierna, che come detto sopra, sarà caratterizzata da un peggioramento deciso delle condizioni su diverse regioni a causa dell’arrivo di una perturbazione proveniente dal nord Europa, a cominciare dalla Francia, e che porterà pioggia e neve su diverse regioni. Al Nord spazio a nuvole in diverse zone, con precipitazioni che potrebbero concentrarsi in particolare al nord ovest.

Nevicate anche a quote collinari, mentre non dovrebbero verificarsi particolari precipitazioni in Romagna e in Veneto. Pioggia e neve che continueranno anche in serata, ma la quota delle nevicate non scenderà sotto i 700 metri. Le temperature sono date stabili o in lieve rialzo. Al centro potrebbe piovere soprattutto sulle coste tirreniche ma anche nel Lazio, Toscana e Umbria, niente di rilevante invece nelle Marche e in Abruzzo. Neve a quota 1400-1700 metri. Infine il sud, dove potrebbero verificarsi piogge anche intense in Sicilia, ma anche in Calabria, maltempo che proseguirà per tutta la giornata, e la perturbazione potrebbe interessare anche la Sardegna.