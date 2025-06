Allerta meteo oggi – domenica 8 giugno 2025 – in alcune aree del Nord Italia, dove il tempo potrebbe cambiare in fretta nel corso della giornata, soprattutto tra il pomeriggio e la sera; secondo le indicazioni diffuse dalla Protezione Civile, sono attesi temporali e piogge potenzialmente forti che potrebbero causare qualche disagio, soprattutto nelle zone montane e nei pressi dei laghi.

Tra le aree più a rischio ci sono le Prealpi Varesine, il Lario e le Prealpi occidentali in Lombardia, così come la Valchiavenna e la Media-bassa Valtellina, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige; l’allerta meteo oggi è di colore giallo, quindi non grave ma comunque da tenere d’occhio, per questo raccomandiamo a chi vive o si trova nelle zone coinvolte di prestare un po’ più di attenzione del solito, soprattutto se si hanno in programma gite, escursioni o spostamenti su strade secondarie.

I temporali previsti durante l’allerta meteo oggi, anche se brevi, potrebbero provocare allagamenti in alcuni punti o rendere più difficile la circolazione; suggeriamo dunque di controllare le previsioni metereologiche prima di partire, portare con sé una giacca impermeabile se si sta fuori e, se possibile, evitare di fermarsi vicino a fiumi e torrenti o in zone dove l’acqua può accumularsi velocemente e in modo improvviso.

Allerta meteo oggi: giornata da monitorare tra pioggia, vento e possibili smottamenti

Allerta meteo oggi anche per possibili problemi legati al terreno, che in alcune zone potrebbe cedere o diventare instabile dopo ore di pioggia, quindi chi si trova in montagna o nei paesi collinari è invitato a prestare attenzione, perché in caso di piogge forti e continue si potrebbero verificare piccoli smottamenti o scivolamenti di terra, anche nelle vicinanze di sentieri o strade in pendenza; non è un’emergenza, ma serve buon senso e prudenza e se si notano piccoli cedimenti o se il terreno vicino casa appare più bagnato del solito, è bene evitare di avvicinarsi o di parcheggiare l’auto in quelle zone.

Anche chi viaggia dovrebbe considerare le condizioni meteo, specialmente se ha previsto spostamenti nel tardo pomeriggio o in serata in quanto l’acqua sull’asfalto può rendere la guida più rischiosa, per cui è consigliabile ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e tenersi informati sulle condizioni delle strade.

Suggeriamo inoltre, di tenere a portata di mano una torcia in caso di blackout, di controllare che i tombini vicini a casa non siano ostruiti e, se ci si trova fuori casa durante un temporale, cercare riparo in un luogo sicuro; l’allerta riguarda tutta la giornata di oggi e sarà aggiornata in caso di cambiamenti.