Prosegue l’allerta meteo in Italia ma se nella giornata di ieri l’avviso di criticità era stato arancione, oggi si abbassa il livello di rischio, portandosi al giallo. Ancora una volta il maltempo, dopo l’allerta meteo di ieri su Calabria, Sicilia e Calabria, si concentrerà sulle regioni del sud. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta di colore giallo sempre per Calabria e Sicilia, le uniche due regioni attenzionate in queste ore.

Si tratterà comunque di una condizione di maltempo tutt’altro che preoccupante, visto che le previsioni meteo parlano di possibili deboli piogge. Per le due suddette zone l’allerta meteo sarà di colore giallo per tutti e tre i rischi, a cominciare da quello per temporali, quindi con la possibilità di precipitazioni, poi il rischio idrogeologico e infine il rischio idraulico.

ALLERTA METEO OGGI 8 MARZO 2025: STRASCICHI DELLA PERTURBAZIONE

L’arrivo di questa perturbazione, giunta sull’Italia nella giornata di ieri, venerdì 7 marzo 2025, è stata causata dal ritiro dell’anticiclone che ha appunto lasciato spazio all’irruzione di aria più umida a fredda, causando appunto delle precipitazioni. L’allerta meteo gialla riguarderà il rischio idraulico sulla Calabria tirrenico-meridionale, nonché sul versante jonico, quindi il rischio temporali sempre sulla stessa zona nonché sulla Sicilia ionica e quella nord orientale, e infine il rischio idrogeoligico sempre per i precedenti settori delle due regioni.

Alla luce di queste allerte meteo, non essendo stati diramati avvisi di criticità arancioni o rossi, non sono previste chiusure di uffici pubblici e scuole per la giornata di oggi, sabato 8 marzo 2025, così come invece avvenuto ieri in alcuni comuni siciliani: tutti a lezione quindi, prima del giorno di pausa di domani, domenica 9 marzo 2025.

ALLERTA METEO OGGI 8 MARZO 2025: ECCO LE PREVISIONI

Vediamo infine quali saranno le previsioni meteo, che come facilmente intuibile vedranno una situazione di brutto tempo soprattutto al sud, soprattutto la Sicilia e con il passare delle ore anche la Sardegna e il resto del meridione, potrebbero essere raggiunte da delle precipitazioni, anche intense, con nuvolosità che si estenderà poi nel corso della giornata al centro, mentre il nord resterà al riparo da eventi atmosferici particolari per tutta la giornata odierna, garantendo così anche il festeggiamento del carnevale in quelle città dove si pratica il rito ambrosiano.

Le piogge sono attese in Calabria e in Sicilia soprattutto nella mattinata e nel primo pomeriggio. Possibilità di qualche piovasco, come detto sopra, anche sulla Sardegna, mentre sul versante adriatico attenzione alle nebbie, soprattutto nelle prime ore di oggi, che comunque dovrebbero lasciare spazio al sole nel giro di breve tempo. Infine uno sguardo alle temperature che saranno ancora decisamente miti nel pomeriggio, con un primo importante assaggio di primavera 2025, e in generale saranno in lieve aumento o stabili. In conclusione quella di oggi sarà una giornata di allerta meteo ma non ci aspettiamo grandi rovesci in nessuna regione d’Italia, anche quelle raggiunte da allerta meteo.