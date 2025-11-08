È stata diramata oggi, 8 novembre 2025, un'allerta meteo su quattro regioni: il bollettino della Protezione Civile e le previsioni per i prossimi giorni

Si consolida e conferma la situazione meteorologica che abbiamo visto negli ultimi giorni di questa prima settimana di novembre, con la Protezione Civile che anche oggi ha puntato i suoi riflettori sull’area meridionale del nostro paese con un’allerta meteo che toccherà diverse regioni, tutte – fortunatamente – di colore giallo: i rischi, insomma, saranno minimi (ma comunque non nulli) e forse sarà la serata a causare i maggiori disagi; ma per dirlo dovremo attendere l’aggiornamento del bollettino sull’allerta meteo.

Allerta meteo oggi, 3 novembre 2025/ 11 regioni in gallo: attese forti piogge su buona parte dell'Italia

Senza guardare troppo avanti nel tempo, vale le pena soffermarci su quello che sappiamo fino a questo momento, dicendovi che oggi l’allerta meteo – lo ripetiamo, di colore giallo – interesserà un totale di quattro regioni: si tratta in particolare dell’intero versante tirrenico della Calabria, dell’area napoletana e del Cilento della Campania, delle due punte estreme – quella a Nord e quella a Sud – della Puglia e del versante a Sud-Ovest della Sardegna.

Allerta meteo oggi, 2 novembre: quattro regioni in giallo/ Le previsioni: settimana prossima torna il sole

Previsioni e allerta meteo: cosa dobbiamo aspettarci per la serata di oggi e per la prossima settimana

Complessivamente, insomma, l’allerta meteo di oggi per fortuna non sembra essere particolarmente diffusa ma – come accennavamo prima – per ore del tardo pomeriggio e della serata è atteso un generale peggioramento della situazione: in particolare, violente piogge – secondo ilMeteo.it – potrebbero abbattersi tra Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; mentre la Sardegna che uscirà dallo stato di allerta meteo e l’intero Nord e buona parte del Centro della penisola godranno di una serata tranquilla, caratterizzata – solo in alcuni casi – da fitte nebbie.

Allerta meteo oggi, 31 ottobre 2025/ Gialla per 5 regioni: Halloween con pioggia e temporali

In ogni caso, per poter dire consolidate queste osservazioni dovremo attendere il consueto aggiornamento giornaliero del bollettino sull’allerta meteo della Protezione Civile che dovrebbe arrivare nelle prime ore del pomeriggio; ma al contempo possiamo anche dare un’occhiata a quello che dovrebbe accadere nei prossimi giorni, estendendo – sempre grazie agli esperti de ilMeteo.it – il nostro sguardo fino alla prossima settimana.

La giornata di lunedì, infatti, sarà caratterizzata ancora da qualche rovescio abbastanza diffuso sull’area meridionale della penisola, ma già da martedì un nuovo anticiclone africano cambierà completamente le carte in tavola: infatti, con il suo transito le temperature supereranno di parecchio la media stagionale, toccando picchi attorno ai 25 gradi in Sardegna, attorno ai 22 nel Sud e di circa un 20ina nelle grandi città centrosettentrionali; tutto per diversi giorni.