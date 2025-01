Dopo più di due settimane torna l’allerta meteo in Italia. Era infatti dal 24 dicembre 2024, la Vigilia di Natale, che la Protezione Civile non emetteva un bollettino di criticità e nelle scorse ore è giunto il nuovo avviso anche se riguardata una piccola parte del nostro territorio. I tecnici hanno infatti diramato un’allerta meteo di colore giallo, quindi il grado di criticità più basso su una scala di tre (gli altri due sono arancione e rosso), per la Toscana.

L’allerta meteo di oggi, 9 gennaio 2025, riguarda precisamente la zona della Lunigana, ed è stata emessa per i comuni di Bagnone, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Aulla, Licciana Nardi, Pontremoli, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Tresana, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Podenzana e infine Zeri. Si tratta di un’allerta meteo che è stata emessa per rischio idrogeologico e che è valida fino alle ore 15:00 della giornata odierna.

ALLERTA METEO OGGI IN TOSCANA: LA SITUAZIONE

La Toscana sarà quindi attenzionata nelle prossime ore, nel frattempo gli esperti meteo hanno diramato le previsioni per la giornata di oggi, quando il tempo in generale su tutta la nostra penisola viene dato in peggioramento, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione proveniente dal nord Europa e che interesserà prima di tutto le regioni di settentrione e del centro.

Al risveglio di oggi ci sarà quindi un cielo coperto al nord, con la possibilità anche di qualche goccia di pioggia in Liguria, lungo la Riviera. Nevicherà sulle Alpi Centrali, ma in maniera debole o moderata, mentre al nord est possibile pioggia sulla laguna di Venezia nonché sulle pianure del Veneto. Nessun altro particolare fenomeno previsto in queste ore, e anche sulle Dolomiti non dovrebbero verificarsi delle nevicate abbondanti. Al Centro, invece, pioverà sul litorale del Lazio nonché anche sulla capitale Roma, e lo stesso accadrà sulle pianure della Toscana e sulla dorsale, anche se le piogge resteranno comunque deboli.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Nubi ma senza piogge sulla riviera Adriatica nonché sul Gran Sasso, mentre spostandoci più a sud, potrebbe verificarsi della pioggia debole sulla Campania, lungo la dorsale. Infine, le regioni più a sud e le grandi isole, dove ci sarà un cielo coperto con nubi sparse alternate a chiarite e dove potrebbe piovere ma solo sulle zone interne della Sardegna, mentre per il resto il clima dovrebbe essere sereno o comunque asciutto.

Ricordiamo che secondo gli esperti meteo dalla giornata di domani, 10 gennaio 2025, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare con l’intensificarsi della perturbazione proveniente dall’Artico che dovrebbe far crollare le temperature anche di 10 gradi, portando la neve sino a bassa quota: attendiamo aggiornamenti più certi per capire se ci sarà la neve al nord o meno, a cominciare da Milano, dove sono anni che non si verificata una nevicata, visti gli ultimi inverni decisamente miti.