Torna in arancione l'allerta meteo diramata oggi, 9 novembre 2025, dalla Protezione civile: a rischio sei regioni italiane, tutte meridionali

Torna di colore arancione – dopo diversi giorni di costante giallo – l’allerta meteo che è stata diramata nel pomeriggio di ieri per la giornata di oggi, domenica 9 novembre 2025, incentrata in particolare sulle regioni meridionali della nostra penisola: a dirlo è – come sempre – la Protezione civile che monitora costantemente la situazione meteorologica nel nostro paese in modo da permettere a chi si trova in zone a rischio (specialmente quando l’allerta meteo scivola verso l’arancione) di prepararsi.

Seguendo proprio quest’ottica della prevenzione, importante è dire da subito che l’allerta meteo di oggi di colore arancione (relativa a un rischio definito “moderato”) riguarda solamente la Sardegna e – in particolare – le aree meridionali dell’isola nome come Campidano e Iglesiente; mentre nel medesimo territorio sardo sono in allerta meteo gialla anche le aree dei bacini di Flumendosa e Flumineddu, di Montevecchio e Pischilappiu e del Tirso.

D’altra parte, nel bollettino sull’allerta meteo di oggi trovano spazio anche altre cinque regioni, nuovamente concentrate – esattamente come ieri e nei giorni precedenti – sul Sud Italia, tutte fortunatamente “solo” di colore giallo: si tratta, in particolare, dell’intera Sicilia e dell’intera Calabria, di buona parte della Puglia (soprattutto il tacco dello stivale), del versante tirrenico della Campania e delle basi C, D, E1 ed E2 (ovvero la fascia meridionale) della Basilicata.

In serata l’allerta meteo potrebbe spostarsi sul versante ionico: le previsioni per le prossime ore

Insomma, oggi è nuovamente una giornata di allerta meteo per il Sud della nostra bella Italia, già interessato di numerose piogge – talvolta temporalesche – negli ultimi giorni: la causa secondo gli esperti de ilMeteo.it è da ricercare in un vortice di bassa pressione che sta transitando proprio in questi giorni tra Sardegna e Sicilia e che continuerà a farsi sentire ancora per diverse ore; tanto che probabilmente già in serata l’allerta meteo arancione potrebbe essere estesa anche ad altre aree meridionali.

Per ora, infatti, il vortice è incentrato sul Sud sardo e tra qualche ora dovrebbe transitare verso la Sicilia portando con sé un diffuso maltempo che si abbatterà sull’intero versante tirrenico meridionale; mentre entro sera la stessa situazione dovrebbe verificarsi – con l’attenuarsi delle piogge nelle isole – anche sul versante ionico: per questa ragione, il nostro coniglio è quello di tenere sempre monitorato il bollettino ufficiale sull’allerta meteo in modo da rimanere aggiornati sui possibili rischi e anche – auspicabilmente – sull’eventuale miglioramento della situazione.