La mappa dell’allerta meteo di oggi, lunedì 9 settembre 2024: quasi tutte le regioni in arancione e giallo

Continua – ed addirittura sembra destinato a peggiorare – il quadro meteorologico che sta interessando il nostro bel paese, con la Protezione civile che si è vista costretta ad estendere l’allerta meteo che era stata diramata già per la giornata di ieri, mentre si fanno già i conti con diversi danni causati ieri dalla bomba d’acqua che ha colpito alcune regioni: attualmente gli occhi restano puntanti in particolare su otto Regioni che nel corso delle prossime ore saranno maggiormente interessate dal maltempo; ma a conti fatti la mappa della Protezione civile riguarda la quasi totalità del territorio italiano da Nord a Sud.

Per parlare dell’allerta meteo di oggi sarebbe più semplice elencare le Regioni che non figurano del bollettino della Protezione civile visto che si tratta solamente dell’intero Piemonte, di parte della Liguria, di alcune (poche) aree dell’Emilia e dell’intera Sardegna; mentre dall’altro lato il colore arancione associato a rischi ‘moderati’ – tra quello idraulico, temporalesco o idrogeologico – riguarderà Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia, Toscana, Lazio, Molise e Campania; così come tutto il resto del territorio (dalla Calabria, ad Abruzzo, Basilicata, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria e diverse aree delle regioni già elencate prima) sarà in allerta gialla.

Le previsioni meteo per la giornata di oggi: occhi puntati sul rischio temporali su otto regioni

Semplificando ai minimi termini – insomma – l’intero territorio italiano oggi sarà in allerta meteo e il quadro che emerge dalle previsioni sembra parlarci di possibili peggioramenti nel corso delle prossime ore man mano che la perturbazione atlantica che ha iniziato il suo transito ieri attraverserà il nostro ben paese: attorno alle 15 di oggi la Protezione civile dovrebbe aggiornare la mappa delle criticità e il nostro consiglio è sempre quello di consultarla periodicamente (la trovate cliccando su queste parole) per rimanere aggiornati su tutte le novità e capire come organizzare gli eventuali spostamenti che avete in programma.

Oltre all’allerta meteo, le previsione per la giornata di oggi risultano essere abbastanza imprevedibili visto che già ieri quelli che dovevano essere – secondo le osservazioni meteorologiche – dei lievi rovesci temporaleschi si sono trasformati in vere e proprie bombe d’acqua che si sono abbattute su diverse città; ma in ogni caso (riferisce 3bmeteo) l’attesa è che oggi i temporali si concentreranno tra Veneto, Friuli, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Sicilia, con venti sia da maestrale che da ponente che potrebbero modificare rapidamente i movimenti dei fronti temporaleschi.