È stata confermata anche per oggi l'allerta meteo della Protezione Civile: secondo le previsioni, il caldo ha ceduto ufficialmente il passo al maltempo

Abbiamo – almeno, in larghissima parte – superato la fase critica del caldo che ci accompagnato in queste prime settimane di agosto con Caronte pronto a lasciare il passo a una nuova lunga fase di allerta meteo che porterà sul nostro bel territorio frequenti e numerose piogge, talvolta temporalesche e accompagnate da violente grandinate: a dirlo – come sempre – è il bollettino della Protezione Civile che dopo aver acceso i riflettori dell’allerta meteo sul Sud della penisola, oggi l’ha estesa al Nord con quattro differenti regioni nel rischio di colore giallo.

Partendo proprio dall’allerta meteo, è utile dire fin da subito che le osservazioni della Protezione Civile sono limitate soprattutto alla mattinata odierna e verranno aggiornate solamente nel primo pomeriggio (sempre attorno alle 14/15): per ora, comunque, si parla di un rischio di tipo ordinario per i temporali che interesserà la quasi totalità della Toscana – salvo per quanto riguarda la fascia costiera -, le aree di Scrivia e Pianura settentrionale, Belbo e Bormida e Pianura Torinese e Colline, in Piemonte e quelle di Chiani-Paglia, Nera-Corno, Trasimeno-Nestore, Chiascio-Topino, Medio Tevere e Alto Tevere in Umbria.

Similmente, al contempo secondo la Protezione Civile oggi l’allerta meteo riguarderà anche i possibili rischi – sempre a carattere ordinario – idrogeologici con la Toscana che ritorna nella sua quasi totalità, con l’esclusione dell’area costiera, accompagnata dalla Valle d’Aosta e – in particolare – le aree della Dorsale settentrionale e nord-occidentale, delle Valgrisenche e Valdigne, della Valle di Cogne e delle Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Le previsioni del tempo per questa giornata di allerta meteo: possibili temporali anche su Lombardia, Umbria, Marche e Abruzzo

Insomma, sono solamente quattro le regioni in allerta meteo per le prossime ore, fortunatamente solo di colore giallo, ma al contempo possiamo anche immaginare che la situazione potrebbe peggiorare in modo piuttosto marcato con il trascorrere dei giorni; mentre al contempo, secondo il Ministro della Salute l’allerta meteo non sembra essere accompagnata da alcuna allerta collegata al caldo, con un solo bollino giallo che – sempre oggi – interesserà la città di Genova, con una temperatura massima di 29 gradi, che diventano 35 dal punto di vista di quelli percepiti.

Peraltro, secondo le previsioni degli esperti de ilMeteo.it al di là delle regioni in allerta meteo, in questa giornata di martedì 19 agosto 2025 la perturbazione che colpirà – già dal pomeriggio – Piemonte e Valle d’Aosta si sposterà rapidamente anche verso la Lombardia nel corso della nottata, per poi colpire anche Umbria, Marche e Abruzzo; mentre sembra essere piuttosto tranquilla e soleggiata la situazione sopra ai cieli meridionali della nostra bella penisola.