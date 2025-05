L’allerta meteo oggi – lunedì 12 maggio 2025 – riguarda diverse regioni del Centro-Sud e porta con sé una serie di segnalazioni di rischio giallo legate a piogge forti, temporali e problemi ai corsi d’acqua con Calabria, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e parte del Trentino Alto Adige che sono le zone più coinvolte: in queste aree, il maltempo potrebbe creare disagi specialmente nelle zone collinari e costiere dove il terreno è già saturo.

Allerta meteo oggi, 11 maggio 2025/ Resta criticità gialla in Trentino Alto Adige per rischio idrogeologico

In Calabria, in particolar modo, l’allerta meteo oggi copre quasi tutta la regione – dai versanti jonici a quelli tirrenici – interessando anche i centri abitati lungo le coste e le zone più interne; la pioggia potrebbe continuare per buona parte della giornata con brevi pause alternate a rovesci intensi.

Allerta meteo oggi, 10 maggio 2025/ Gialla in Alto Adige: piogge e rischio frane nella provincia di Bolzano

Lo stesso vale per la Sicilia, dove l’allerta meteo oggi tocca sia le isole minori che le grandi città, con particolare attenzione alle zone del versante ionico e tirrenico mentre in Abruzzo, Lazio e Molise le aree montane e i bacini fluviali come il Tordino, il Liri o l’Aterno sono osservati speciali, perché in queste zone non servono grandi quantità di pioggia per creare problemi e bastano anche pochi rovesci intensi in poco tempo per far salire i livelli dei fiumi o provocare piccoli smottamenti.

Per questo – data l’allerta meteo oggi – consigliamo di limitare gli spostamenti non strettamente necessari e di prestare attenzione a sottopassi, ponti e strade vicine a corsi d’acqua, specie nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio; anche le città più grandi potrebbero subire rallentamenti o disagi temporanei, quindi chi può valuti di rimandare uscite o appuntamenti nella fascia oraria più a rischio.

Allerta meteo oggi, 9 maggio 2025/ Rischio idraulico, temporali e pericolo idrogeologico in 10 regioni

Allerta meteo oggi: comportamenti utili nelle zone coinvolte

L’allerta meteo oggi non deve spaventarci ma è giusto prenderla sul serio, soprattutto perché coinvolge molte zone diverse e ognuna ha le sue criticità: nell’Appennino centrale, tra Umbria e Lazio, le forti piogge potrebbero causare piccole frane, caduta di rami o allagamenti nelle strade secondarie, in particolare in prossimità di colline o pendii e in questi casi suggeriamo di evitare passeggiate nei boschi, sentieri o strade di campagna.

In Sicilia, il rischio sull’allerta meteo oggi è più ampio e va dai nubifragi improvvisi sulle coste alle raffiche di vento sulle isole; per chi si trova vicino al mare o nei pressi di torrenti asciutti, è bene ricordare che un forte temporale può farli ingrossare nel giro di pochi minuti, per questo meglio restare in zone sicure e informarsi sulle condizioni meteo locali; la situazione dell’allerta meteo oggi in Trentino Alto Adige (in particolare nella zona di Bolzano) è più tranquilla ma non priva di rischi e anche qui, il terreno potrebbe non assorbire subito la pioggia e dare origine a ruscellamenti improvvisi o piccole colate di detriti.

L’allerta meteo oggi è di livello giallo, quindi non parliamo di eventi estremi ma spesso sono proprio queste giornate “intermedie” a causare i maggiori disagi in quanto si tende a sottovalutarle: ecco perché raccomandiamo prudenza, di non attraversare mai corsi d’acqua a piedi o in auto e di seguire sempre le indicazioni della Protezione Civile.