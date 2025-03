Dopo diverse giornate decisamente critiche e una domenica che ha riportato il sole – salvo quale sporadica nuvola – su buona parte del nostro territorio, possiamo tornare a dare un’occhiata al bollettino dell’allerta meteo oggi diramato dalla Protezione civile che sembra confermare questo lento e progressivo ritorno alla normalità; mentre al contempo è bene precisare che pur avendo superato abbondantemente l’allerta meteo dei giorni scorsi, sul territorio della Toscana – e dopo ci torneremo nel dettaglio – si fanno ancora i pesantissimi conti con i danni causati dall’ondata di maltempo che si è verificata tra venerdì e sabato e che ha colpito (ma fortunatamente in misura minore) anche l’Emilia Romagna.

Freddo invernale in arrivo dopo l'allerta meteo/ Nei prossimi giorni temperature sotto lo zero: ecco dove

Partendo dalle ultimissime notizie dalla Protezione Civile, già ieri sera era stato aggiornato il bollettino, disponendo un’allerta meteo oggi di colore giallo per solamente tre aree della nostra bella penisola: si tratta delle due principali pianure emiliane – ovvero quella modenese e quella bolognese – che già nei giorni scorsi sono state coinvolte dal maltempo e della laguna veneta di affaccio al Mar Adriatico del Basso Brenta-Bacchiglione e delle Fratta Gorzone.

Scuole chiuse domani, 17 marzo 2025/ Ancora stop alle lezioni ad Empoli a causa dell'allagamento

Allerta meteo oggi: secondo le previsioni nelle prossime giornate potrebbe tornare il maltempo

Oltre a queste tre aree – in cui si parla soprattutto di un rischio idraulico, ma che sarà appunto di livello ‘ordinario’ -, non risulta che ci siano altre zone in allerta meteo oggi con una generale tranquillità che riguarderà soprattutto la martoriata Toscana che si sta progressivamente rimettendo in piedi dopo i problemi degli ultimi giorni: da una stima iniziale citata dal governatore locale Eugenio Giani, i danni dovrebbero superare complessivamente i 100 milioni di euro ma per ora non è ancora stata dichiarata l’emergenza nazionale utile per ricevere i fondi governativi.

Allerta meteo arancione oggi, 16 marzo 2025/ Ancora pioggia in Toscana ed Emilia Romagna

Al di là dei danni in Toscana e dell’allerta meteo oggi diramata, è interessante notare che stando alle previsioni meteorologiche entro la serata odierna qualche lieve pioggia potrebbe ancora verificarsi specialmente in Sardegna e sul versante peninsulare tirrenico: da domani sembra che buona parte del nostro territorio dovrà fare i conti con un ritorno del freddo invernale; mentre una volta superato il passaggio dell’atteso anticiclone Atlantico che abbasserà le temperature, già da venerdì per via di alcune correnti umide provenienti sempre dall’Atlantico potrebbe tornare il maltempo con nuovi nubifragi per ora imprevedibili.