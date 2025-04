Una nuova allerta meteo oggi è stata diffusa dalla Protezione Civile per la giornata di martedì 29 aprile, con segnalazioni di ordinaria criticità – quindi allerta gialla – su ampie porzioni del Sud Italia: le regioni coinvolte sono la Calabria e il Molise, in particolare le aree interne e i versanti esposti a fenomeni temporaleschi e precipitazioni.

In Calabria l’allerta meteo oggi riguarda in particolare i versanti tirrenici da nord a sud – Settentrionale, Centro-settentrionale, Centro-meridionale e Meridionale – oltre al versante jonico meridionale dove potrebbero verificarsi improvvisi rovesci pomeridiani e locali episodi di dissesto idraulico o idrogeologico: piccoli smottamenti, allagamenti di sottopassi o ruscellamenti improvvisi sulle strade di campagna sono situazioni da non escludere, specie se le precipitazioni si concentrano in poco tempo.

Noi suggeriamo a chi abita o transita nelle zone a rischio di prestare attenzione ai bollettini locali e di evitare spostamenti nelle ore centrali della giornata quando la probabilità di temporali sarà più elevata, soprattutto nelle aree collinari o montane della Calabria; l’allerta meteo oggi non segnala scenari di emergenza ma richiede comunque prudenza e attenzione, in particolare per chi lavora all’aperto o si muove su strade secondarie poco illuminate o drenate. Anche in Molise sono previste condizioni di instabilità, con allerta meteo oggi su aree montane come il Matese, l’Alto Volturno, i Frentani e il Sannio: zone già soggette a fenomeni di dissesto nei periodi piovosi.

Allerta meteo oggi, attenzione a piogge e temporali improvvisi: ecco cosa può succedere

Nel dettaglio, la allerta meteo oggi per il Molise e la Calabria riguarda tre differenti tipi di rischio: idraulico, idrogeologico e temporali, questo significa che – pur non essendo prevista una perturbazione generalizzata – l’instabilità atmosferica potrebbe provocare fenomeni intensi ma localizzati, soprattutto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio. In Calabria, i versanti esposti al Tirreno saranno i più interessati – qui l’aria più umida potrebbe generare temporali rapidi ma intensi – ma anche il versante jonico meridionale è sotto sorveglianza per possibili rovesci brevi e intensi, tipici di queste fasi tra masse d’aria diverse.

Invitiamo tutti a tenere monitorata la situazione con aggiornamenti regolari – il sito della Protezione Civile nazionale fornisce in tempo reale mappe e allerte aggiornate – l’allerta meteo oggi non deve essere sottovalutata: basta un temporale di 20 minuti per causare allagamenti o ostacolare la viabilità su strade collinari o strette.

Anche per il Molise vale la stessa raccomandazione per l’allerta meteo oggi, con il settore appenninico (già predisposto al ruscellamento) che potrebbe reagire in modo rapido alla pioggia intensa; in questi casi, consigliamo di evitare attività all’aperto non necessarie e di prestare attenzione a possibili pericoli come rigonfiamenti del terreno, acqua torbida in discesa, crepe nei muri o nei marciapiedi, tutti segnali da non ignorare.