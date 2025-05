Allerta meteo oggi, mercoledì 7 maggio 2025: la Protezione Civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità, ovvero un’allerta gialla, che riguarda molte aree del Centro-Nord e che indica la possibilità concreta di piogge intense, temporali localmente forti, venti di burrasca e un generale innalzamento dei livelli dei fiumi principali che potrebbero creare disagi o criticità (anche improvvise) oprattutto nei centri urbani e nelle zone più esposte ai fenomeni atmosferici.

In Toscana, l’attenzione si concentra sull’Ombrone grossetano – sia nel tratto medio che lungo la costa – mentre nelle Marche si monitorano i bacini Marc-6 e Marc-4, e in Veneto si tengono sotto controllo il Livenza, il Lemene e il Tagliamento, in Emilia Romagna, invece, il maltempo è previsto su gran parte del territorio interessando la pianura modenese e reggiana, la costa romagnola, le colline e la montagna bolognese e anche la bassa collina romagnola, e tutto questo può comportare difficoltà nella circolazione, soprattutto nelle strade extraurbani dove l’acqua può accumularsi velocemente.

In Lombardia l’allerta meteo oggi riguarda l’intera fascia della bassa pianura, sia orientale che occidentale e si estende anche alla parte centro-orientale coinvolgendo zone dove allagamenti potrebbero colpire cantine, sottopassi e vie secondarie; anche in Umbria e Veneto sono previste precipitazioni a tratti intense che rendono difficile pianificare spostamenti o attività all’aperto, per questo noi suggeriamo di tenere d’occhio il meteo locale, di rimandare viaggi non indispensabili, di parcheggiare l’auto in luoghi sicuri e di evitare sottopassi, strade in pendenza o vicine a corsi d’acqua.

Allerta meteo oggi: attenzione al rischio frane tra colline, Alpi e zone appenniniche

Allerta meteo oggi non vuol dire solo pioggia e temporali, ma anche instabilità del suolo e pericolo di smottamenti o frane che possono coinvolgere improvvisamente pendii, strade e abitazioni, soprattutto nei territori montani e collinari dove il terreno è già impregnato d’acqua e basta quindi un nuovo temporale per far degenerare la situazione: in Piemonte l’allerta gialla riguarda le Valli Orco, Lanzo e Sangone, il Toce, la Val Sesia, i bacini del Cervo e Chiusella e le colline torinesi e cuneesi, in Lombardia (oltre alla bassa pianura già citata) l’attenzione è rivolta alle Prealpi varesine, alle Orobie bergamasche e al nodo idraulico di Milano.

In Umbria la situazione è simile nell’allerta meteo oggi con criticità nei bacini del Nera-Corno, del Chiani-Paglia e del Trasimeno-Nestore, ma anche lungo tutto l’Alto e Medio Tevere, in Trentino Alto Adige – invece – l’allerta meteo oggi riguarda l’intera provincia autonoma di Bolzano, con preoccupazioni maggiori per i comuni montani più piccoli e più difficili da raggiungere in caso di emergenza.

Noi suggeriamo, in queste ore, di restare informati sull’allerta meteo oggi, di non percorrere sentieri o strade sterrate se non strettamente necessario e di prestare attenzione a segnali come ruscellamenti, terreno che cede o fango che si accumula vicino alle case, segnali che non vanno mai sottovalutati; anche se l’allerta meteo oggi è classificata come ordinaria, vento e temporali forti possono rendere ogni spostamento rischioso se affrontato con leggerezza.