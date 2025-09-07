Allerta meteo oggi, ma per temperature alte in Sardegna e Sicilia, poi arriverà il maltempo con freddo e temporali. La situazione e le previsioni

ALLERTA METEO CALDO IN SARDEGNA E SICILIA OGGI

Ultima fiammata estiva oggi, con l’allerta meteo che non segnala criticità per il maltempo, infatti la Protezione civile nel suo bollettino di vigilanza meteorologica odierno segnala un forte caldo in Sardegna e Sicilia, con valori massimi localmente elevati.

Nelle prossime ore, però, comincerà a farsi spazio il maltempo, in particolare dal 9 settembre, con correnti fredde e instabili che dal Nord Europa porteranno un ciclone nel Mediterraneo, di conseguenza piogge torrenziali e rischi idrogeologici alti nel mezzo della prossima settimana.

Dopo giorni di alta pressione e temperature alte sopra la media, l’Italia dovrà prepararsi a un cambio netto. Ma concentriamoci prima sulla giornata odierna, con la nostra penisola che vive un weekend all’insegna della stabilità atmosferica, con condizioni meteo per lo più tranquille e cieli sereni su gran parte del territorio nazionale.

Al momento, non si segnalano fenomeni di rilievo per quanto riguarda precipitazioni, venti e mari, mentre la visibilità si mantiene buona ovunque.

LE PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI GIORNI

Invece, per quanto riguarda le temperature, continuano a salire, con valori massimi particolarmente alti soprattutto in Sardegna e Sicilia, dove i termometri potranno toccare punte fino a 32 gradi centigradi, e sulle pianure del Nord, dove si sfioreranno i 30 gradi. Ma questo scenario estivo, come vi anticipavamo, ha i giorni contati.

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, l’alta pressione che nel corso di oggi si estenderà sul Mediterraneo, regalando sole e clima mite, ma poi sarà messo in crisi da un cambiamento radicale. Già da martedì, infatti, correnti più fredde e instabili provenienti dal Nord Europa irromperanno sul bacino del Mediterraneo, innescando la formazione di un ciclone alimentato dalle acque marine eccezionalmente calde, fino a 2 gradi sopra la media stagionale.

DALL’ESTATE ALL’AUTUNNO IN 48 ORE

Questo vortice, destinato a stazionare per diversi giorni tra le nostre coste, potrebbe dare il via a una fase di maltempo marcato. Le giornate più critiche, stando alle previsioni meteo attuali, saranno quelle di mercoledì e giovedì, quando su alcune zone del Nord Ovest e sul versante tirrenico del Centro-Sud potranno cadere fino a 150 litri di pioggia per metro quadrato nel giro di poche ore, quanto un intero mese.

Un simile scenario aumenta sensibilmente rischi di frane, smottamenti e allagamenti. Dunque, l’Italia si trova quindi nel mezzo di un vero e proprio duello atmosferico: da un lato le ultime ondate di calore africano che cercano di risalire verso nord, dall’altro le correnti fresche e turbolente del Nord Europa, che spazzeranno via questa parentesi estiva settembrina, lasciando spazio a un periodo decisamente più instabile.