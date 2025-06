Allerta meteo oggi, venerdì 20 giugno, in Sicilia, Calabria e Lombardia: temporali, rovesci intensi e rischio idrogeologico

Allerta meteo oggi, venerdì 20 giugno, con Calabria e Sicilia che tornano a fare i conti con un cielo carico di pioggia e un terreno che, dopo le precipitazioni di ieri, ha già cominciato a dare segnali di stanchezza. La situazione riguarda un po’ tutto il Sud, ma è proprio in queste due regioni che la preoccupazione è maggiore: ieri le prime avvisaglie, oggi l’avviso ufficiale con criticità confermata.

In Calabria, i rovesci durante l’allerta meteo oggi sono previsti su tutti i versanti, da quello tirrenico a quello jonico, con piogge irregolari ma spesso insistenti che nelle ore centrali della giornata potrebbero trasformarsi in veri e propri temporali; non si parla di fenomeni estremi, ma chi vive in zone collinari o vicino ai pendii sa bene che basta poco per creare disagi seri come fango che invade le strade, canali che si riempiono in fretta, piccoli smottamenti che rendono complicato anche il semplice andare a lavoro.

L’allerta meteo oggi è quindi da prendere sul serio, perché arriva dopo ore di pioggia già caduta ieri e su terreni già saturi e provati; il nostro consiglio è quello di restare informati, seguire gli aggiornamenti dei Comuni e, se possibile, rimandare spostamenti non urgenti, in particolare quelli che ci porterebbero su strade secondarie o vicino a corsi d’acqua.

Spesso sono proprio quei percorsi meno battuti a diventare pericolosi quando l’acqua prende il sopravvento, e anche se si tratta di un’allerta meteo oggi di tipo “giallo”, che indica un livello moderato di rischio, sappiamo bene che spesso è in queste occasioni che si creano le situazioni peggiori, magari perché ci si muove con troppa leggerezza, ma l’esperienza ci dice il contrario.

Allerta meteo oggi, dalla Sicilia alla Lombardia: zone a rischio e come comportarsi

In Sicilia, la situazione è molto simile a quella calabrese, se non addirittura più estesa: allerta meteo oggi in tutte le aree principali dell’isola, dalle zone interne alle coste, dalle città alle isole minori, con piogge a tratti forti che stanno continuando da ieri e che oggi potrebbero intensificarsi. È una di quelle giornate in cui ogni spostamento va pensato due volte, perché anche un tratto di strada che ieri sembrava in buone condizioni oggi potrebbe presentare allagamenti, buche nascoste o piccoli cedimenti.

L’acqua, quando scende con insistenza e trova il terreno già bagnato, tende a correre veloce e ad accumularsi dove meno ce lo aspettiamo, per questo l’allerta meteo oggi va letta con attenzione, soprattutto da chi abita vicino a pendii, strade in salita, oppure in zone dove già in passato si sono verificati problemi. E va ricordato: anche ieri il Sud Italia era in allerta, quindi oggi la situazione parte già in affanno.

Spostandoci al Nord, la Lombardia è una delle regioni più coinvolte: non si tratta di piogge costanti, ma di temporali improvvisi che possono arrivare in qualsiasi momento – brevi ma intensi – e anche qui l’allerta meteo oggi è di tipo giallo, ma sappiamo bene che certi fenomeni, soprattutto nei mesi più caldi, sono difficili da prevedere con precisione.

Aree come la Valcamonica, la Valtellina e le Prealpi sono già sotto osservazione, e il nostro suggerimento è lo stesso: evitiamo di improvvisare escursioni o viaggi nei boschi, meglio rimandare di un giorno se possibile. Quando il cielo manda segnali così chiari, ascoltarli non è mai sbagliato e l’allerta meteo oggi è uno di quelli che andrebbero presi sul serio, in quanto riguarda tutti, non solo chi vive in montagna, in campagna o in zone a rischio.