Allerta meteo per il caldo, 10 città con il bollino giallo dalla giornata di domani, venerdì 18 luglio 2025: ecco cosa aspettarci

Una nuova giornata di allerta meteo quella di oggi, 17 luglio 2025, per via della nuova ondata di caldo che sta interessando l’Italia dal nord al sud. Gli esperti meteo lo avevano preannunciato da giorni spiegando che dopo la tregua degli scorsi giorni sarebbe tornato il grande caldo con le colonnine di mercurio che sarebbero nuovamente schizzate alle stelle.

Anche per questo giovedì, quindi, sono previste diverse città “bollinate”, ovvero, quelle dove farà più caldo e dove quindi si esorta la popolazione ad uscire di casa e ad evitare determinati comportamenti. Il vero calore dovrebbe arrivare nel weekend, ma già da oggi dovrebbero iniziare a farsi sentire i primi effetti causati dal tanto temuto anticiclone delle Azzorre, con 10 città maggiormente a rischio. Attenzione però perchè rispetto agli scorsi giorni saranno tutte bollinate di giallo, l’allerta più bassa fra le tre, rispetto all’arancione e al rosso.

Ma vediamo questo elenco completo a cominciare dalle località del centro Italia, quindi Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma, mentre al sud farà particolarmente caldo a Cagliari, Catania, Messina e Palermo.

ALLERTA METEO PER CALDO, BOLLINI OGGI SOLO AL CENTRO E AL SUD

Come potete notare non ci sarà quindi alcuna città del nord da bollino, di conseguenza quella di oggi per i residenti al settentrione non dovrebbe essere particolarmente ostica come giornata, differenza invece del centro e del sud dove invece non mancheranno le difficoltà. Come detto sopra, però, si tratterà solo di una sorta di quiete prima della tempesta visto che nel weekend in arrivo, fra il 19 e il 20 luglio 2025, si registrerà il vero picco del caldo, con le temperature che supereranno abbondantemente i 30 gradi in numerose località nazionali.

Già da venerdì 18 luglio 2025, domani, inizierà a fare caldo sopra le medie, poi con il passare delle ore la colonnina segnerà valori sempre più alti, con qualche eccezione comunque. Sempre il Nord potrebbe essere in qualche modo risparmiato dal caldo torrido, visto che non sono da escludere dei rovesci e delle piogge, soprattutto fra domenica e lunedì e in particolare sulle Alpi. Al centro e al sud, invece, il caldo potrebbe non dare alcuna tregua con una nuova intensa ondata di calore.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo, a cominciare da quelle previste per oggi, giovedì 17 luglio 2025, quando al nord est ci potrebbero essere delle nuvole così come nelle zone interne del centro sud, e possibilità di temporali in particolare su Alpi Orientali ma anche le zone interne delle regioni del centro fino all’Appennino meridionali. Sul resto del Paese splenderà invece il sole con temperature stabili al nord e in calo al sud.

ALLERTA METEO PER CALDO, LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI

Domani, invece, le massime potrebbero raggiungere dei picchi compresi fra i 34 e i 36 gradi, con un clima che sarà stabile in tutte le regioni. Infine nel weekend esploderà la terza ondata di calore di questa estate 2025, prima di tutto al centro sud con temperature che cresceranno anche di cinque gradi rispetto a venerdì, sfiorando i 40 gradi.

Al Nord, invece, non si dovrebbero raggiungere quelle temperature elevate e come detto sopra potrebbe giungere una perturbazione domenica che dovrebbe portare un po’ di refrigerio. Secondo gli esperti questa ondata dovrebbe durare comunque solo fino alle giornate di martedì-mercoledì 23 luglio, mettendo così fine a questa nuova ondata di calore che tutto sommato potrebbe essere quasi indolore rispetto al lungo caldo che abbiamo registrato lo scorso mese di giugno. In ogni caso aspettiamo già a cantare vittoria visto che, come gli esperti meteo ci insegnano, le previsioni più attendibili sono quelle a 24/48 ore, di conseguenza da qui a quasi una settimana lo scenario potrebbe cambiare: restate aggiornati sulle nostre pagine per scoprirlo.