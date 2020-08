Allerta meteo per caldo africano/ 14 città col bollino rosso, massime fra 32 e 41°

E’ allerta meteo in tutto Italia per l’ondata di caldo africano che in queste ore raggiungerà il suo picco sulla nostra penisola. Fra oggi e domani le temperature saranno comprese, ovunque, fra i 32 e i 39 gradi, con punte che potrebbero superare i 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro sud, e sulle isole, a cominciare dalla Sardegna. Nel contempo le minime saranno decisamente elevate, e non scenderanno mai, anche durante le ore notturne tipicamente fresche, sotto i 23/24 gradi. Come ricordano i colleghi di Today, quattordici città (quattro in più di ieri), sono considerate da bollino rosso, a cominciare dalla capitale Roma, passando per Firenze, Bologna e Torino, e arrivando fino a Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano, Perugia, Brescia, Latina, Verona e Viterbo. A causare questo calore eccessivo, accompagnato da un’altissima umidità, l’aria proveniente da Marocco e Algeria. E così che in molte zone del nord si toccheranno tranquillamente i 35-37 gradi, mentre in Sardegna e Sicilia la colonnina di mercurio supererà i 40 gradi, ma anche in Puglia, e nel Lazio, Roma compresa.

ALLERTA METEO CALDO AFRICANO: DA DOMANI IN ARRIVO I PRIMI TEMPORALI

Ovviamente i consigli sono sempre gli stessi, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, se possibile rimanere in casa con finestre chiuse, bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura, ed evitare cibi troppo calorici la cui digestione provocherebbe solo ulteriore calore per il corpo. Quella di oggi, sabato 1 agosto, dovrebbe essere il giorno più caldo dell’estate a nord, visto che domani dovrebbe giungere sulla nostra penisola una perturbazione che farà sentire i suoi primi effetti, con l’abbassamento delle temperature di 4/5 gradi. Dopo di che, a partire da lunedì 3 agosto, il rinfresco si farà ancora più marcato, e entro il 5 agosto toccherà anche il centro-sud, abbassando ulteriormente la colonnina di mercurio di ulteriori gradi e riportandola verso i valori della media. A riguardo non sono da escludere temporali anche di forte intensità con nubifragi e grandinate.



