Sono due le città in allerta meteo per il caldo di colore rosso nella giornata di oggi, 10 agosto 2025: il bollettino completo del Ministero della Salute

Sembra essere abbondantemente confermata l’allerta meteo per il caldo della quale si parla – ormai – quasi incessantemente da una settimana a questa parte, con il Ministero della Salute che ha pubblicato il suo consueto bollettino che riporta la situazione attesa per le 27 principali città italiane che includono, ovviamente, anche tutti i capoluoghi regionali; mentre al contempo sono assenti – dal punto di vista della Protezione Civile – rischi per piogge e temporali.

Allerta meteo oggi, 6 agosto 2025/ La Lombardia in giallo per i temporali, a rischio anche altre tre regioni

Prima di entrare nel vivo del bollettino del Ministero della Salute, vale giusto la pena ricordare quali sono i rischi durante l’allerta meteo per il caldo e quali i consigli di rispettare: in caso di allerta gialla (ovvero quella di “Livello 1”) la cosa più importante è evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, fare scorta di acqua refrigerata e rimanere nella stanza più fresca della casa; mentre in allerta arancione è importante evitare anche le aree più trafficate della città, utilizzare creme solari durante gli spostamenti impossibili da rimandare (specialmente se a piedi) e portare sempre con sé almeno una bottiglietta d’acqua se si esce di casa.

Allerta meteo oggi 4 agosto 2025/ Gialla per temporali in 5 regioni: ultime ore di fresco

Ovviamente, il grado di allerta meteo per il caldo più elevato è quello di colore rosso – che oggi riguarderà almeno due città in Italia, ma ci torneremo a breve – e in questo caso è tassativo evitare le uscite di casa dalle 11 alle 18, specialmente se si è tra i soggetti a rischio: restano attivi anche nell’allerta meteo per il caldo rossa tutti i consigli precedenti, ma è anche necessario mantenere un’alimentazione leggera e ricca di cibi con alti contenuti d’acqua; mentre importante è anche evitare bevande zuccherate, caffè e alcolici.

L’allerta meteo per il caldo di oggi, domenica 10 agosto 2025: quali sono le città più a rischio

Venendo a noi, complessivamente secondo il Ministero saranno 20 delle 27 città protagoniste del bollettino a essere interessate oggi – domenica 10 agosto 2025 – dall’allerta meteo per il caldo: tra queste due sono a pieno titolo nell’allerta rossa, tra Firenze che prevede temperature di massima di 38 gradi attorno alle 14 del pomeriggio e Torino che – secondo l’Arpa piemontese – dovrebbe viaggiare sempre attorno al 38 gradi dopo i 42 di massima di ieri.

Allerta meteo gialla oggi, 3 agosto 2025/ Sette regioni a rischio per possibili temporali

Similmente, l’allerta meteo per il caldo di colore arancione è oggi quella maggiormente diffusa con temperature comprese tra i 33 e i 37 gradi attese – sempre attorno alle ore 14:00 – per le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Verona; mentre con le sole Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Pescara e Reggio Calabria in verde, le città di Ancona, Civitavecchia, Genova, Palermo, Venezia e Viterbo saranno al centro di un’allerta meteo per il caldo di colore giallo.