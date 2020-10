Allerta meteo per maltempo e piogge/ Acqua alta a Venezia, scuole chiuse in Campania

E’ allerta meteo in gran parte dell’Italia a seguito di una violenta ondata di maltempo che ha coinvolto l’intera penisola, ad eccezione della Riviera Adriatica. In molti comuni campani si è deciso di tenere le scuole chiuse, a cominciare da Pozzuoli, passando da Nocera per arrivare fino a Sarno (in provincia di Salerno), dove il sindaco Giuseppe Canfora ha chiesto che le abitazioni in via Bracigliano, ponte Santa Lucia, via Nunziante zona Pedemontana, vico I e II San Sebastiano, venissero evacuate in via precauzionale, in quanto edifici siti in un’area che è stata interessata da colate di fango nelle settimane scorse, sempre a causa del maltempo. Nel Comune si è così deciso, come scrive Il Messaggero, di allestire un centro accoglienza nella scuola Baccelli per chi necessitasse di un posto dove stare. L’allerta meteo sulla regione Campania è di colore arancione ed è in vigore fino alle ore 18:00 di questa sera. Tutta colpa di un’ampia area depressionaria che si è posizionata sull’Europa e che ha provocato precipitazioni diffuse sulla nostra penisola e venti in rinforzo.

ALLERTA METEO E MALTEMPO: IN PUGLIA, ABRUZZO, LAZIO E VENETO ALLERTA ARANCIONE

L’allerta meteo è stata diramata fin dalla giornata di ieri, e piove dalla serata sulle regione Toscana e Campania, ma il maltempo riguarderà anche il nord, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, quindi la Sicilia, il settore sud-orientale della Basilicata, la Calabria e infine la Puglia meridionale, fenomeni che, come fa sapere il bollettino della Protezione Civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensività, attività elettrica, grandinate e forte raffiche di vento. Nel dettaglio l’allerta arancione è prevista sulla Puglia meridionale, i settori appeninici dell’Abruzzo, il Lazio e il Veneto meridionale, mentre sarà di colore giallo su gran parte del paese. Allerta meteo anche a Venezia, dove in queste ore è attesa nuovamente acqua alta. Dopo che il Mose ha bloccato con successo la marea lo scorso 3 ottobre, è prevista oggi una piena di 135 centimetri sul medio mare per le ore 10:40. Per evitare spiacevoli inconvenienti, anche oggi verranno attivate le paratie idrauliche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA