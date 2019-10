Allerta meteo, previsioni maltempo oggi/ Lombardia Emilia Romagna Piemonte: i rischi

Dopo tre giorni di estrema emergenza per il maltempo, l’allerta meteo diramata questa mattina dalla Protezione Civile riguarda “solo” una criticità “gialla” su Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte con alcuni strascichi anche in Sardegna e alcune aree del Trentino Alto Adige, specialmente nella provincia di Bolzano. Nel bollettino diramato questa mattina si legge “ordinaria criticità per rischio idraulico”, il che certifica l’allerta meteo “gialla”, per la pianura e bassa collina dell’Emilia Romagna; per laghi, prealpini di Varese, Como e Prelpi occidentali in Lombardia; per Belbo, Bormida, Scrivia e Toce in Piemonte, lasciando per fortuna “libera” l’area devastata negli ultimi due giorni tra Alessandria e il Verbano-Cusio-Ossola. Due morti è il bilancio tremendo di questa ultima ondata di maltempo cominciata sabato scorso e terminata nella sua fase di allerta “rossa” questa notte: ci sarà un nuovo peggioramento al Nord nelle prossime ore ma non dovrebbe, secondo le previsioni meteo, portare i livelli di alta emergenza patiti nelle ultime 56 ore.

ALLERTA METEO, GLI STRASCICHI DEI GIORNI SCORSI

Mentre il Centro-Sud ringrazia questo folle ottobre con una impennata di caldo eccezionale per l’autunno, il Nord-Ovest paga i danni tra Liguria, Lombardia e Piemonte di una tremenda ondata di maltempo. L’allerta gialla di oggi fa esultare, per capire il livello di quanto patito in questi giorni: prima le frane e allagamenti tra Genova e il Levante ligure, poi lo spostamento nell’Alessandrino dove ieri un tassista è annegato nell’auto travolta dall’acqua, mentre a Torino un anziano è morto dopo aver perso il controllo della vettura sotto il violento nubifragio abbattutosi sul capoluogo. Male anche in Lombardia con ingenti danni tra Milano, colpita lunedì mattina da una “bomba d’acqua” tra le più violente degli ultimi 10 anni. Ieri sera il Presidente del Piemonte Cirio è intervenuto per la conta dei danni e per commentare il dramma delle vittime: «Piange il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo Stato ci sia». Dello stesso tenore sono le parole del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in una intervista questa mattina al Quotidiano.net: «Certe norme impediscono la manutenzione del territorio. Nella riunione con i sindaci è emersa questa istanza, l’esigenza di garantire ad esempio la pulizia degli alvei dei fiumi. Non si riesce a fare perché ci sono vincoli, anche ambientali. Così non si può intervenire per tagliare gli alberi. Si rischia il penale». La ricetta di Borrelli è tanto semplice quanto finora difficile da attuare nella politica: «Bisogna semplificare, consentire agli amministratori di poter intervenire, per pulire i fiumi e portare via la ghiaia se è d’intralcio. Con un trattamento che dev’essere previsto nelle norme ambientali. Non si deve arrivare a un’ordinanza di protezione civile, con deroghe».

