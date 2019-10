Allerta meteo rossa a Genova e Savona/ Maltempo, allagamenti e frane: scuole chiuse

Maltempo e allerta rossa in Liguria, in particolare a Genova e Savona, dove nella notte si è abbattuto un violento nubifragio che ha portato a vari interventi dei vigili del fuoco. I danni dell’ondata di maltempo sono stati già numerosi tra alberi caduti ed allagamenti vari segnalati anche dalla protezione civile in diverse zone, tra cui all’aeroporto Colombo, in via Cinque Maggio e in corso Torino. Nel Savonese, come riferisce questa mattina Il Secolo XIX, è esondato il rio San Rocco a Ceriale intorno alle 5.30 e circa 30 centimetri di acque sono finiti sulla via Aurelia provocando anche in quel caso allagamenti in diversi scantinati. A rendere tragica la situazione anche il forte vento che soffia con raffiche vicine ai 120 km orari. Dopo le piogge battenti però, il peggio sembra momentaneamente essere passato. Ad intervenire tranquillizzando la popolazione poco prima delle 8 è stato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Gaimpedrone, che ha confermato: “la situazione, dopo il passaggio del “pre-frontale” della perturbazione, che è stato fortunatamente molto veloce, non presenta criticità particolari: ci sono stati allagamenti nell’Albenganese ma nessuna criticità importante. Adesso attendiamo di vedere se si svilupperanno altri possibili temporali”. La perturbazione da questa mattina si è spostata sullo Spezzino ma con minore intensità di quella che ha riguardato Genova e Savona.

ALLERTA METEO ROSSA IN LIGURIA: SCUOLE CHIUSE

Ulteriori criticità a causa dell’allerta rossa sulla Liguria per il maltempo sono state invece ipotizzate da Federico Grasso dell’Arpal che ribadito il mix tra precipitazioni diffuse, temporali e terreno saturo, oltre al livello dei fiumi elevato. Intanto nell’entroterra del Levante, all’alba sono proseguite le violenti precipitazioni che hanno portato a far cadere 52,6 millimetri di pioggia. E’ sempre l’Arpal a riferire di allagamenti che hanno riguardato nella notte l’estremo Ponente, ad Albenga mentre precipitazioni intense sono state registrate sulla Val Bormida, in provincia di Savona. La forte pioggia ha causato inoltre anche una frana nel ponente genovese, ad Arenzano, costringendo all’evacuazione di 3 abitazioni in seguito alla quale tre persone hanno passato la notte fuori. L’intera regione, dunque, è in allerta e per tale ragione le scuole questa mattina resteranno chiuse non solo a Genova e in alcuni territori della provincia (Santa Margherita Ligure, da Recco a Sestri Levante, incluse quelle in val Fontanabuona e val D’Aveto, Leivi, Carasco e Cogorno, Moneglia), ma anche Savona (dove è stato annullato il mercato) e provincia, Sanremo (Imperia), Spezia e provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA