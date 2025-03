È stata diramata qualche ora fa un’allerta meteo rossa Emilia Romagna per la giornata di domani, venerdì 14 marzo 2025 che interesserà tutta l’area bolognese – non solamente Bologna – per l’intera giornata, con la paura che si possa incappare nuovamente nelle tragiche situazioni alluvionali che hanno colpito la regione emiliana nel corso degli ultimi mesi: la paura – non a caso – è tale che il sindaco di Bologna ha già diramato una serie di importanti ordinanze (alle quali arriveremo tra qualche riga), come evacuare a Bologna i piani terra, per ridurre al minimo i rischi durante l’allerta meteo rossa in Emilia Romagna che sarà in vigore domani.

Allerta meteo oggi, 13 marzo 2025/ 8 regioni in giallo: previste piogge e temporali da nord a sud

Prima di arrivare alle ordinanze, vale la pena ricordare che l’allerta meteo rossa Emilia Romagna sarà in vigore dalla mezzanotte di domani fino alla fine dell’emergenza per le aree della Pianura, della Montagna e della Collina bolognese sia dal punto di vista del rischio idraulico ed idrogeologico; mentre al contempo anche numerose aree di Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Veneto, Molise, Campania e Lombardia dovranno fare i conti con allerte – a vario titolo – di colore arancione e giallo.

Allerta meteo oggi, 12 marzo 2025/ Arancione in Emilia Romagna, gialla in 8 regioni

Allerta meteo rossa Emilia Romagna: a Bologna scuole chiuse e divieto di alloggiare nei piani terra e seminterrati a partire dalle 22:00 di oggi

Tornando all’allerta meteo rossa Emilia Romagna è importante mettere in chiaro fin da subito che per tutta la giornata di venerdì 14 marzo 2025 le scuole di ogni ordine e grado di Bologna saranno completamente chiuse, unitamente – almeno per questo momento, senza escludere che nelle prossime ore altre potrebbero unirsi all’appello – a quelle di Pianoro, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno e Solarolo; ed anche alle scuole superiori (ma non asili, elementari e medie) di Ravenna, Faenza e Cervia.

Allerta meteo oggi, 11 marzo 2025/ Gialla per Campania e Toscana, piogge e temporali

Al contempo, sempre in virtù dell’allerta meteo rossa Emilia Romagna il sindaco di Bologna ha anche diramato la consueta ordinanza di chiusura dei parchi, dei centri sportivi, dei cimiteri e di tutti gli altri luoghi di aggregazione pubblica; così come – ma questa è un’assoluta novità – è stata disposta l’evacuazione di tutti i piani interrati, dei seminterrati e dei piani terra degli edifici dei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porta-Saragozza, Santo Stefano e Savena dalle ore 22:00 di oggi: ai residenti si consiglia di trovare alloggio e riparo ai piani superiori affidandosi ad amici e parenti, oppure di contattare la polizia locale per ricevere indicazioni sulle strutture di accoglienza comunali.