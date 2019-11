Allerta meteo rossa in Veneto/ Bollettino maltempo: temporali su Liguria e Toscana

Purtroppo non è finita l’emergenza maltempo in larga parte del Paese: la Protezione Civile ha emesso questo pomeriggio un’allerta meteo “rossa” per la Regione Veneto, “arancione” per Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Liguria mentre è disposta “gialla” per Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, Emilia Romagna, Lombardia e i settori rimanenti di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Liguria. Dopo il caos generato negli ultimi giorni da tempeste e nubifragi da Nord a Sud – con l’acqua alta di Venezia, il “fiume di fango” a Matera e la tromba d’aria che ha distrutto il porto turistico di Porto Cesareo come punti di massima emergenza – la nuova allerta disposta per la giornata di domani 15 novembre. Oltre alle scuole chiuse che verranno disposte da molti Comuni – di sicuro Venezia, Gorizia e Grosseto – l’emergenza di sposta tanto sulle coste quanto sull’entroterra delle Regioni colpite dalle prossime burrasche; nella Laguna di Venezia si temono altri disastri, inferiori a quelli di due giorni fa, ma con un’alta marea che torna a preoccupare i veneziani con le stime che inquadrano l’acqua alta fino a 140 cm (fu 187 due notti fa, seconda cifra più alta dopo l’alluvione del 1966). «Anche domani sarà sospesa l’attività didattica di tutte le scuole di #Venezia e isole. Ringrazio i tanti ragazzi che stanno usando il loro tempo libero per collaborare con @GruppoVeritas per le pulizie, dimostrando tanto senso civico e amore per la città. Bravi!», scrive il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Forti rischi anche per il litorale veneto dopo l’allerta rossa diramata pochi minuti fa: non solo Venezia infatti ha visto la grave emergenza maltempo in questi giorni, ma la gran parte delle coste venete da Jesolo all’intero litorale sull’Adriatico.

BOLLETTINO MALTEMPO PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile nel bollettino diramato questo pomeriggio riporta le ultime previsioni meteo su 11 regioni italiane: «Una nuova ampia saccatura atlantica, raggiungerà oggi il nostro paese, portando condizioni di generale maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione domani alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul nord-ovest». Per questo motivo è stata diramata l’allerta rossa, arancione e gialla su Veneto e altre Regioni: ecco l’avviso per esteso, «Dalle prime ore di domani, venerdì 15 novembre, si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Vi saranno, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise». Non solo, le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento: non solo pioggia, visto che nelle vallate cadranno sino a 70 millimetri di pioggia per metro quadrato, mentre la neve fresca raggiungerà i 70 centimetri.

