Quella di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, sarà un’altra giornata di allerta meteo sull’Italia, con numerose regioni soprattutto al nord, che vivranno ore di piogge e forte temporali. A riguardo la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore rosso per alcuni settori Veneto, mentre è di colore arancione per altre 5 regioni, precisamente Lombardia, lo stesso Veneto, quindi l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia.

Infine, allerta gialla per altre 13 regioni, leggasi Emilia Romagna, ma anche l’entroterra Toscano, poi l’Umbria, arrivando fino al sud con Campania, Puglia, Molise, Alcuni settori della Calabria e la Basilicata. Sul resto dell’Italia, invece, si vivrà una giornata senza alcun fenomeno significativo. Nelle scorse ore i principali disagi si sono verificati in Liguria e in Lombardia: nel primo caso si sono registrati degli allagamenti in val Polcevera, vicino a Genova, mentre nel secondo il Lambro è straripato, rompendo gli argini e riversandosi sulle strade.

ALLERTA METEO, SITUAZIONE MONITORATA IN TRENTINO

Numerose le città che hanno deciso di tenere le scuole chiuse, a cominciare dal sopracitato capoluogo ligure, quindi la bergamasca, ma anche diverse province della Toscana. Come riferisce RaiNews, situazione attenzionata in queste ore in Trentino Alto Adige, dove la Protezione Civile sta tenendo monitorati i fiumi Sarca e Chiuse che nelle ultime ore, per via delle forti piogge, si sono particolarmente ingrossati. Inoltre si è verificata una frana lungo la strada provinciale 88, in val di Gresta, che ha ovviamente provocato dei problemi ai residenti.

Alla luce dell’allerta meteo andiamo a scoprire quali saranno le previsioni per la giornata di oggi. Stando al Centro Meteo Nazionale italiana, l’ondata di maltempo persisterà ancora sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni del nord est, mentre sul resto delle regioni ieri interessate da piogge a acquazzoni si prevede un graduale miglioramento, anche se non mancheranno delle piogge soprattutto nelle zone appenniniche a su numerose zone del nord.

ALLERTA METEO, CHE CLIMA CI SARÀ NELLA GIORNATA ODIERNA

Le piogge si faranno sentire in particolare in Fiuli Venezia Giulia e in Veneto, poi nel pomeriggio dovrebbe verificarsi un tempo più asciutto, anche se resteranno le nuvole e il cielo sarà coperto. Le temperature minime sono in ulteriore calo ma di contro aumentano le massime, mentre i mari saranno in generale poco mossi.

Per quanto riguarda il centro, piogge previste stamane su Umbria e Toscana, mentre nel pomeriggio possibili dei residui nelle Marche. Anche in questo caso le piogge con il passare delle ore lasceranno spazio alle nuvole ma senza alcun rilievi: temperature in leggero aumento nei valori massimi, mentre stabili nelle minime. Infine le previsioni meteo per il sud, ricordiamo, caratterizzato da un’allerta meteo di colore giallo. Possibili piogge sulla Sicilia al mattino, mentre dal pomeriggio sono previste schiarite su tutte le regioni, con tempo decisamente in miglioramento in serata. Tutte le temperature, sia minime che massime, sono date in aumento mentre i mari saranno dal mosso al molto mosso.