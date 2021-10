Allerta meteo rossa Liguria, maltempo e scuole chiuse/ Genova sorvegliata speciale

E’ prevista per domani, lunedì 4 ottobre, una allerta meteo rossa per temporali e rischio idrologico nella Regione Liguria. E’ stato il Dipartimento della Protezione Civile a diramare nella serata odierna un nuovo avviso rispetto alle condizioni meteorologiche avverse alla luce di una perturbazione di origine atlantica che interesserà prima il nord ovest per poi estendersi anche nel resto dell’Italia settentrionale e della Toscana. I primi effetti potrebbero essere evidenti già a partire da questa sera.

Precipitazioni da sparse e diffuse sono attese già da questa notte in alcune regioni ed in particolare in Liguria. In base ai fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa nella regione centrale. Arpal Liguria, come riferisce Fanpage.it, ha spiegato che l’allerta rossa riguarda in modo particolare le province di Genova e Savona, sorvegliate speciali a partire dalle ore 14.00 di domani e fino alle 24. Proprio le forti piogge in un territorio già particolarmente provato dal maltempo ha spinto la Protezione Civile a diramare l’allerta rossa per i bacini di tutto il centro levante della Liguria.

Allerta meteo rossa Liguria: scuole chiuse, ecco dove

Un peggioramento delle condizioni meteo in Liguria è previsto già nella serata di oggi ed alla luce delle previsioni per la giornata di domani si è già proceduto con la chiusura delle scuole. Oltre ai forti rovesci iniziali e temporali, precipitazioni diffuse, raffiche di vento di burrasca, sono previste anche forti mareggiate.

Come riferisce GenovaToday.it, lunedì 4 ottobre resteranno chiuse le scuole a Genova come annunciato ufficialmente dal sindaco Marco Bucci. Restano chiuse anche le scuole nel Comune di Cogoleto ma anche ” biblioteche, cimiteri, centri diurni, impianti sportivi, parchi, aree giochi, centri civici comunali”, come si legge in una note. Lo stesso anche nel Comune di Sant’Olcese ed a Campo Ligure. L’elenco prevede anche i seguenti Comuni (ma potrebbero aggiungersene presto altri): Rossiglione, Busalla, Casella, Campomorone, Ne, Montoggio, Savignone, Serra Riccò, Bogliasco, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Ronco Scrivia, Sori Tiglieto, Valbrevenna, Vobbia.

