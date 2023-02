Allerta meteo rossa Sicilia, scuole chiuse oggi/ Abbondanti nevicate e nubifragi

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore rosso per la giornata di oggi, venerdì 10 febbraio 2023, in Sicilia. In queste ore l’isola all’estremo sud della nostra nazione sta vivendo un’ondata di gelo davvero da record, con nevicate e un brusco calo delle temperature, ma anche violenti nubifragi e mareggiate sulle coste. Proprio per questa ragione gli addetti ai lavori hanno diramato l’allerta con il rischio di criticità più alto, solitamente annunciato in previsione di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti. Si tratta di eventi che sono definiti numerosi ed estesi, con frane superficiali, colate rapide detritiche e di fango.

Nevica in particolare in numerose zone dell’entroterra siciliano, con piccoli borghi completamente sommersi di neve. La Sicilia sta quindi vivendo ore davvero complicate per via del meteo ed in particolare per l’arrivo del ciclone Helios, che ha colpito diverse zone dell’isola in particolare Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico. Numerose le scuole chiuse oggi in diversi comuni della regione, fra Catania, Enna, Siracusa e molti altri comuni. Come accennato sopra va solo leggermente meglio in altre regioni del nostro stivale, a cominciare da quelle per cui è stata emessa un’allerta di colore giallo.

ALLERTA METEO ROSSA SICILIA: SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO DALLA SERATA

Tale “tonalità” riguarda la Calabria, precisamente Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, ma anche la sopramenzionata Sicilia nei settori Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Il maltempo in Sicilia, come riferisce 3B Meteo, durerà fino alla sera di oggi nel siracusano e ragusano, con piogge intense e possibili nubifragi.

Con la giornata di domani, invece, la situazione dovrebbe decisamente migliorare in Sicilia così come nelle altre regioni del sud. Per domenica, stando agli esperti, si registrerà un sensibile rialzo delle temperature soprattutto nelle regioni del nord dove la colonnina di mercurio potrebbe addirittura superare la media stagionale.











