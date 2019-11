Allerta meteo rossa Sud, maltempo Centro-Nord/ Scuole chiuse: Napoli, Lecce e Venezia

È emergenza maltempo praticamente in tutta Italia: l’allerta meteo è stata stilata per oggi 12 novembre come “rossa” al Sud (Calabria, Sicilia e Basilicata); “arancione” in Puglia; infine “gialla” in Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Campania, Marche, Veneto, Lombardia, Sardegna e Toscana. Un bollettino più di guerra che di maltempo quello stilato dalla Protezione Civile assieme alle singole autorità regionali, con inevitabili conseguenze sul traffico cittadino, sui trasporti regionali ma anche se non soprattutto su servizi pubblici e istituti scolastici: sono state infatti emanate circolare per tenere scuole chiuse in molti centri, da Nord a Sud, con l’elenco che potete trovare aggiornato qui sotto. Nel frattempo va segnalata la difficoltà nella circolazione dei treni in diverse aree dell’emergenza maltempo per il vento e la pioggia abbondante che rendono difficoltoso il trasporto; a Venezia l’acqua alta preoccupa e raggiungerà un metro e quaranta, al Sud addirittura le mareggiate attese avranno onde alte anche 7 metri secondo le previsioni delle autorità regionali.

ELENCO SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO OGGI 12 NOVEMBRE

Caos maltempo anche a Roma dove le strade allagate sono sempre di più, con chiusure di parti di quartieri e gallerie che hanno prodotto purtroppo incidenti e traffico in tilt per larga parte della Capitale. Le Eolie sono isolate da 24 ore per le mareggiate che impediscono l’arrivo dei traghetti mentre i fenomeni eccezionali del maltempo, come le trombe d’aria, “spopolano” al centro-Sud. Nella notte una tromba d’aria ha colpito il Metapontino in provincia di Matera mentre sono segnalati fenomeni intensi anche sull’area adriatiche e ionica nel corso della giornata. Come dicevamo qui sopra, per l’allerta meteo rossa, arancione e gialla stilata in quasi tutta Italia, diversi sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi, con la riunione nel pomeriggio in Consiglio Comunale per dirimere eventuali disposizioni anche nella giornata di domani: in Sicilia lezioni sospese a Catania, Siracusa, Pozzallo, Acireale, Castelvetrano, Agrigento, Palma di Montechiaro, Sciacca, Noto e Messina. In Calabria il maltempo fa tenere chiuse le scuole a Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro mentre in Basilicata è l’intera provincia di Matera a vedere serrate le scuole per questo martedì. Napoli torna a tenere chiusi tutti gli edifici scolastici di ogni grado, seguito dai comuni della Puglia di Taranto, Brindisi e Lecce e dal Comune vicino alla Capitale nel Lazio ad Anzio; identico provvedimento anche a Venezia, l’unico comune del Nord a tenere chiuse le scuole per l’allerta meteo.

