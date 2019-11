Allerta meteo, scuole chiuse domani 18 novembre/ Maltempo a Venezia, Pisa e Caserta

È maltempo ma pare sempre più un flagello per l’Italia questa ennesima ondata di pessimo tempo che sta mettendo in ginocchio mezzo Paese: per domani 18 novembre l’allerta meteo della Protezione Civile vede di nuovo emergenze in Toscana, Emilia Romagna, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia, con conseguenti scuole chiuse in molti centri del BelPaese per urgenti motivi di sicurezza. Allerta rossa rilanciata per tutta la giornata di domani su Emilia Romagna (Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese) e in Toscana (Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Arno-Costa) con l’emergenza fiume Arno che resta altissima soprattutto a Firenze e Pisa, dopo le esondazioni di ieri in alcuni punti del largo bacino fluviale. Maltempo con allerta meteo “arancione” sempre in Emilia e Toscana, ma anche in Friuli Venezia Giulia (Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre), e torna l’allarme anche in Veneto (Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave) dopo l’emergenza acqua alta Venezia che ieri ha vissuto altri momenti di tensione in Piazza San Marco e nel centro storico. Pessime le condizione anche in Trentino Alto Adige: dopo le valanghe di ieri, allarme per la neve ingente caduta nelle ultime 36 ore oltre ai collegamenti dei trasporti rallentati/modificati per la chiusura di alcune strade. Per finire, allerta “gialla” anche per Campania, Lazio, Sardegna e Umbria.

MALTEMPO, L’ELENCO DELLE SCUOLE CHIUSE DOMANI 18 NOVEMBRE

Sul fronte delle scuole chiuse per l’emergenza maltempo, al momento l’elenco dei Comuni che hanno emanato l’ordinanza speciale è alquanto lungo: l’allerta meteo non perdona ancora e molte Regioni si trovano a dover vivere l’ennesimo giorno consecutivo di temporali, inondazioni e problemi derivanti dalle condizioni dei terreni sotto “sforzo” nell’ultima settimana. Venezia per la incessante emergenza acqua alta chiude le scuole anche per domani, seguita a ruota dalle zone del Trentino Alto Adige vicino a Brunico e Val Badia, precisamente a Brunico, Rodengo, Rio Pusteria, San Lorenzo di Sebato e in tutti i Comuni e frazioni della Valle Aurina e Val Badia. Scendendo più a sud, la Toscana conferma il periodo pessimo per il maltempo: scuole chiuse domani a Pisa, Ponsacco, San Miniato, Santa Croce, Pontedera, Empoli, Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Vinci, Fucecchio. Aperte invece le scuole a Firenze, con il sindaco Nardella che ha commentato ieri sera «Abbiamo la situazione sotto controllo: il punto massimo di piena dell’Arno è già trascorso e siamo abbondantemente sotto il secondo livello di allerta che è fissato a 5,50 metri». Nel Lazio scuole chiuse invece ad Anagni (Viterbo), Montalto di Castro (Frosinone) mentre in Campania situazione ancora di allerta maltempo a Caserta, Aversa, Kusciano, Santa Maria Capua Vetere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA