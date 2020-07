Allerta meteo su Lazio fino a stasera/ Maltempo, in Toscana estesa l’allerta “gialla”

È un’Italia sotto lo scacco del maltempo e delle bombe d’acqua quella che si avvia verso gli ultimi giorni di questo mese di luglio: dopo che oggi un violento temporale si è abbattuto su Milano, adesso l’allerta maltempo si sposta anche alle regioni del centro della penisola e soprattutto quelle del litorale tirrenico. Lo stato di allerta infatti è stato dichiarato sia sul Lazio, sia sulla Toscana: nel primo caso, per il pomeriggio e la serata, sono previsti infatti dei temporali sul versante orientale della regione, mentre nella zona appenninica di Rieti è stata dichiarata l’allerta gialla. In una nota della Protezione Civile del Lazio è stato specificato che lo stato di allerta si protrarrà dal pomeriggio di oggi e per le successive sei ore a causa di precipitazioni sparse o diffuse e che saranno a prevalente carattere di rovescio.

MALTEMPO, ALLERTA METEO NEL LAZIO: PROROGATA “ALLERTA GIALLA” IN TOSCANA

Situazione molto simile in Toscana dove, tuttavia, lo stato di allerta persiste sin dalla giornata di ieri e resterà dunque valido fino alle ore 20 di oggi con particolare attenzione alle aree settentrionali della regione. Secondo quanto si apprende, l’allerta qui è stata però estesa anche alle zone della Valdera e Valdelsa, mentre nell’area della Versilia sono segnalate precipitazioni e vento che hanno causato disagi soprattutto a turisti e bagnanti (che si trovavano in quel momento in spiaggia) per via delle raffiche che hanno fatto volare alcuni ombrelloni; si segnalano invece degli alberi caduti a causa del maltempo a Camaiore, in provincia di Lucca. Anche per questo motivo dalla Sala Operativa della Protezione Civile della Toscana è stata confermata l’allerta meteo gialla e in merito alla quale ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da tenere sono stati pubblicati nella sezione apposita sul sito della Regione.



