ALLERTA METEO TOSCANA, PIENA ARNO ATTESA PER LE 12/ Giani: “3 morti e 3 dispersi”

Il programma di Rai Uno, Uno Mattina, ha aperto stamane sull’allerta meteo Toscana, intervistando in collegamento il presidente della regione Giani: “Stiamo monitorando per tutta la notte e con i mezzi anfibi abbiamo cercato di raggiungere le famiglie isolate in una territorio che va dalla costa, Livorno e Pisa, su tutta l’asta dell’Arno e poi dove si è maggiormente concentrata la perturbazione a Pistoia, Prato e Mugello. Abbiamo vissuto la drammaticità dell’acqua ai piani bassi degli ospedali a Pontedera, Prato, Empoli e Poggio San Lorenzo. Stiamo agendo con maggiore chiarezza e tempestività ma ci sono state tre persone ad oggi accertate come morte, due nel comune di Montemurlo, due persone anziane, una trovata in casa e l’altra che forse non ha retto lo choc del caos”.

Scuole chiuse domani 3 novembre per allerta meteo/ Chiusure in Veneto, Liguria, Toscana e Campania

Il presidente della Toscana ha proseguito: “Vi sono anche tre dispersi nell’area pratese, zona che è stata difficile da raggiungere, spero che oggi alle 12:00 quando l’onda maggiore dell’Arno passerà da Firenze ci si mantenga poco oltre il livello di guardia, i lavori fatti in questi anni sono molti quindi non vedo un pericolo di esondazione se non ci sono ulteriori precipitazioni”. Quindi ha concluso dicendo: “Ieri abbiamo inaugurato nel Valdarno superiore quello che era il modo per far scorrere verso una vasca di esondazione da 3,5 milioni e mezzo di metri cubi dell’acqua, l’Arno”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Allerta meteo rossa in Veneto e Friuli per maltempo/ Arancione in altre 7 regioni fra cui Liguria e Toscana

ALLERTA METEO TOSCANA, ATTESA PIENA ARNO, VIDEO, 3 MORTI E ALLAGAMENTI “DICHIARATO STATO DI EMERGENZA”

Prosegue anche oggi l’allerta di colore arancione nella regione Toscana, fra le regioni d’Italia che più stanno purtroppo vivendo in prima persona la terribile tempesta Ciaran. La perturbazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed ha iniziato ad intensificarsi sempre di più causando danni e purtroppo anche delle vittime. ««Purtroppo è stata trovata morta un’altra persona a Montemurlo. Le vittime salgono a 3», le parole del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, pubblicate durante la notte sui social. Inizialmente si era parlato di due vittime, la prima di Montemurlo, un uomo di 85 anni trovato nella sua casa allagata, quindi una seconda donna sempre di Montemurlo di 84 anni, colta da un malore, quindi è comparsa una terza vittima a Rosignano di cui non si hanno per ora notizie.

Milano, esondato il Seveso dopo bomba d'acqua/ Video, disagi ai trasporti pubblici per allagamenti

Tanti i fiumi monitorati, a cominciare dall’Arno, il principale corso d’acqua toscano che attraversa Firenze, e che è ovviamente un sorvegliato speciale. Il grande fiume, come riferito dall’edizione online del quotidiano La Nazione, sta aumentando la sua portata di ora in ora e secondo gli addetti ai lavori dovrebbe verificarsi una piena nelle prossime ore (attesa per le ore 12:00), in particolare a Pisa. In crescita anche il fiume Sieve, il massimo affluente dell’Arno, con le soglie che sono state superate in quel del Mugello. Attenzione anche al Serchio, in provincia di Lucca, e difficoltà anche a Campi Bisenzio, così come fatto sapere dalla vicesindacaa Federica Petti: «Abbiamo persone in grave difficoltà e stiamo aspettando i mezzi anfibi dei vigili del fuoco: le aree più colpite sono il centro e la zona di Capalle».

ALLERTA METEO ARANCIONE TOSCANA, PIENA ARNO, ALLAGATI 3 OSPEDALI, LE PAROLE DI NARDELLA

Il maltempo ha tra l’altro investito anche gli ospedali, con allagamenti a Lotti di Pontedera (Pisa), Prato e Borgo San Lorenzo (Firenze). E proprio il capoluogo toscano sta vivendo dei gravi disagi in queste ore: «Nella città metropolitana la situazione è critica. La Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Sono diffusi gli allagamenti stradali e per questo si raccomanda la massima prudenza», ha detto Nardella, «È vivamente consigliato di non mettersi alla guida in tutta l’area metropolitana. Siamo costantemente in contatto con la Protezione Civile Città Metropolitana di Firenze».

Da segnalare infine la dichiarazione di Stato di Emergenza, così come fatto sapere sempre da Giani: «Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il Governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave. Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti. Quello che è avvenuto stanotte in Toscana ha un nome chiaro: cambiamento climatico. Dobbiamo impegnarci tutti per contrastarlo, senza rinunciare davanti al dinsiteresse altrui».













© RIPRODUZIONE RISERVATA