Allerta rossa in Emilia-Romagna: torna maltempo/ Previsioni meteo: temporali intensi

Torna il maltempo in Emilia-Romagna e con esso la paura dopo l’alluvione. Allerta rossa anche oggi sul molte zone per temporali e piogge. Invece, è gialla su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Toscana per rischio temporali e idraulico. Sabato di forti temporali su alcune regioni italiane, ma a destare attenzione resta l’Emilia-Romagna, dove ai problemi sanitari si aggiunge il maltempo, tanto che la protezione civile ha decretato l’allerta rossa nella pianura Bolognese, Ravennate e Forlivese. Per il meteorologo Stefano Rossi del portale Ilmeteo.it questa è «l’ennesima conferma di quanto l’atmosfera, nonostante gli sforzi di proporci scenari di stampo praticamente estivo, non riesca a trovare un po’ di quiete duratura, perché non abbiamo una figura di alta pressione centrata sull’Italia», dichiara al Corriere della Sera.

Flood Hub, in Italia la piattaforma Google per prevenire le alluvioni/ Come funziona

L’anticiclone delle Azzorre resta sbilanciato verso il centro Europa, invece quello africano «sonnecchia» a ridosso delle proprie terre d’origine. Dunque, l’area del Mediterraneo è interessata da una circolazione in prevalenza ciclonica che a fasi alterne ci riserva condizioni di forte instabilità. Per la protezione civile oggi, invece, è allerta gialla sulla collina Bolognese e sull’alta collina romagnola, mentre le condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, permangono per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all’aggravamento dei dissesti di versante innescatisi nelle ultime settimane.

MALTEMPO EMILIA/ Rossi Albertini: “A Conselice acque e fogne sono comunicanti”

ALLERTA GIALLA IN CINQUE REGIONI ITALIANE

Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Toscana con temporali forti più probabili sulle zone di pianura. La situazione però è in evoluzione. Secondo l’esperto Stefano Rossi, i temporali che interessano alcuni tratti del Nord ne porteranno anche tra Emilia-Romagna, Lombardia e su alcuni angoli del Piemonte. Stando a quanto ha riferito al Corriere della Sera, potrebbero verificarsi fenomeni locali di forte intensità con raffiche di vento, frequente attività elettrica e qualche grandinata. Più tranquille le previsioni meteo sul resto dell’Italia con cielo sereno a tratti su molte aree del Centro e del Sud. Invece, nella seconda parte della giornata i temporali si concentreranno soprattutto sui rilievi alpini, prealpini, sulla dorsale appenninica in particolare su rilievi di Lazio, Campania e a scendere su quelli della Calabria. Ma la fase temporalesca si andrà poi ad esaurire, ovunque, già dalle prime ore della sera quando il tempo migliorerà su tutte le regioni coinvolte dal maltempo. Vietato però abbassare la guardia, visto che le previsioni meteo di domenica preannunciano una instabilità sulle Api e soprattutto sul Piemonte, mentre nel pomeriggio alcuni temporali cadranno ancora sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, seppur a carattere irregolare.

LEGGI ANCHE:

Maltempo Emilia Romagna, allerta rossa: 14 morti e un disperso/ Mancano cibo e acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA