ALLFORFOOD.COM/ L’alleato per le attività di ristorazione

Selezione delle materie prime, organizzazione della postazione e velocità nelle preparazioni sono indispensabili in una cucina professionale. Eppure anche il migliore chef si trova in difficoltà senza strumenti di prima qualità, realizzati con materiali resistenti e progettati per garantire la massima efficienza. Ed è pensando ai professionisti della ristorazione che AllForFood.com ha composto il proprio catalogo, selezionando solo i migliori brand. Qualche nome? Fimar, Ilsa, Framec, Enofrigo, Tecfrigo, Ifi, Tecnodom.

Riferimento italiano per attrezzature da ristorazione e macchine alimentari, AllForFood vanta un’offerta con più di 40.000 articoli, Made in Italy per oltre il 98%. E i prodotti rispondono alle esigenze di una vasta platea di attività: ristoranti, pizzerie, macellerie, gelaterie, hotel, bar e molto altro ancora.

Il catalogo si articola in tre sezioni principali: Attrezzature per la ristorazione, Forniture alberghiere e Arredamento professionale. In pochi click si possono quindi acquistare forni gastronomia, lavastoviglie, cucine professionali, celle frigorifere, abbattitori, macchine alimentari per la lavorazione della pasta, abbigliamento professionale, arredamento da interno, eccetera.

Tante le alternative per ogni categoria di prodotto. Nella sezione dedicata all’impastatrice planetaria, ad esempio, ci sono decine di modelli con frusta a foglia, a spatola, a filo e a gancio. Tutto il necessario per lavorare al meglio impasti liquidi e compatti.

Attrezzature da ristorazione con spedizione assicurata e prezzi vantaggiosi

Alla completezza della proposta, AllForFood unisce l’autorevolezza di una realtà attiva da 13 anni e i vantaggi delle partnership sottoscritte con produttori, fornitori e operatori logistici selezionati. Il rapporto qualità-prezzo è sempre vantaggioso, la merce è consegnata in tutto il mondo e le spedizioni sono assicurate.

Rimanendo in tema di collaborazioni, grazie alla partnership con Grenke, AllForFood propone soluzioni di noleggio operativo anche per piccoli volumi di investimento. I benefici sono numerosi, dall’approvazione in 24-48 ore alla totale deducibilità del canone.

Inoltre il portale consente la richiesta di preventivi gratuiti anche in modalità fai da te. Basta un click sul pulsante in home page e seguire la procedura indicata. La risposta arriverà, nell’arco di pochi minuti, direttamente sulla casella di posta elettronica.

Il customer care fornisce supporto in ogni fase dell’acquisto, incluso il post-vendita. Personale competente è a disposizione del cliente (via telefono, e-mail e chat online) per consigliarlo nella scelta del prodotto e risolvere eventuali imprevisti in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi.

Visita ora www.allforfood.com e scopri le tante promozioni a tempo su attrezzature per la ristorazione e arredamento professionale. Prezzi mai visti!



